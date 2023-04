Les 5 meilleures séries policières à voir en 2023

Les amateurs d'enquêtes périlleuses et d'opérations sous haute tension ont ou auront de quoi satisfaire leur envies en 2023, avec ces cinq nouveautés ou suites de séries policières particulièrement réussies.

B.R.I. (Canal+/MYCANAL)

C’est LA série policière de l’année et, cocorico, elle est française. Signée Jérémie Guez, la nouvelle Création Originale CANAL+, qui sera lancée ce 24 avril, plonge au cœur de la BRI Versailles, une Brigade de recherche et d’Intervention spécialisée dans le grand banditisme, où Saïd (Sofian Khammes), fraîchement arrivé, prend la tête d’une équipe constituée de jeunes flics d’élite : Badri (Rhaba Nait Ouffella), Vanessa (Ophélie Bau), Julien (Wael Sersoub) et Socrate (Théo Christine).

Trouver sa place dans cette unité dont il ne maîtrise pas les codes ne sera pas facile pour lui, d’autant que ses méthodes diffèrent de celles de l’ancien boss, Patrick (Bruno Todeschini). Un flic charismatique dont il ne va pas tarder à découvrir les troubles relations avec Eric Perez (Vincent Elbaz), un redoutable et puissant voyou, et ce alors qu’une guerre entre gangs va bientôt menacer de mettre la capitale à feu et à sang.

Happy Valley, saison 3 (MyCanal)

La dernière enquête a sonné pour Catherine Cawood. L'héroïne de «Happy Valley» (merveilleuse Sarah Lancashire) - flic quinquagénaire qui ne s'en laisse pas conter dans une morne Angleterre en proie au désespoir et à la violence - raccroche malheureusement l’uniforme à l’issue de cette ultime saison.

Après toute une existence de dur labeur et une vie personnelle compliquée, celle qui a élevé elle-même son petit-fils (né d'un viol) après le suicide de sa fille, ne s'est jamais apitoyée sur son sort et a toujours mené ses investigations avec détermination et une perspicacité que ses homologues masculins, à leur grand dam, n'ont jamais pu égaler.

The Night Agent (Netflix)

Réalisée d’après le roman «Une affaire personnelle», de Matthew Quirk (éd. Presses de la Cité, 2020), ce polar suit l’enquête d’un jeune agent du FBI qui, avec l’aide d’une spécialiste de la cybersécurité - dont il doit assurer la protection - tente de lever le voile sur une conspiration au sein du gouvernement américain.

Le jeu d’acteur de Gabriel Basso et l'intrigue à rebondissements font le succès de ce thriller, créé par le spécialiste de la série d'action testostéronée Shawn Ryan («The Shield» ; «S.W.A.T.»).

Blue Lights (BBC)

Le nouveau drama policier de la BBC (qui vient de dire adieu à «Happy Valley») plonge à Belfast aux côtés de trois bleus dont l’une est une mère dans la quarantaine, qui a quitté son emploi de travailleuse sociale pour rejoindre le service de police.

Alors qu’elle va se demander si elle a pris la bonne décision, tous vont être violemment confrontés à l’immense pression d'une fonction à laquelle ils ne sont pas préparés.

True Detective (HBO)

Si les trois premières saisons de «True Detective» ont été plutôt inégales, cette quatrième salve d’épisodes porte en elle la promesse d’un excellent cru avec la présence de Jodie Foster en tête d’affiche.

L'actrice, qui a incarné un agent du FBI dans «Le silence des agneaux», sera confrontée aussi ici à une épineuse enquête dans la peau de la détective Liz Danvers. Avec sa partenaire, Evangeline Navarro (Keli Reis), elle sera chargée de découvrir ce qui est arrivé à six hommes qui ont disparu une nuit à Ennis, en Alaska. La saison mettra également en vedette John Hawkes et l'ancien acteur de «Doctor Who» Christopher Eccleston. Pas de date de diffusion pour l'heure.