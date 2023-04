Karpop : l’exposition colorée et positive à ne pas manquer à Paris

L’artiste «Karpop», de son vrai nom Karine Azoulay, exposera ses œuvres à Paris, ce jeudi 20 avril. Une plongée colorée dans l'univers revisité du pop-art.

Avis aux amateurs de pop-art : l’artiste plasticienne Karine Azoulay, alias «Karpop», exposera ses sublimes créations ce jeudi 20 avril, à Paris, dans sa galerie située 11 rue de la Sourdière (Paris 1er). Et c’est une explosion de couleurs et de bonne humeur qui attend les visiteurs.

Influencée notamment par Roy Lichtenstein, Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, Karpop présentera une sélection de sculptures et de toiles colorées, exubérantes et positives.

Ses œuvres évoquent plusieurs thèmes qui lui sont chers, comme la ville de New York, son effervescence, Times Square, Broadway, et plus généralement le monde urbain, mais aussi la musique.

Née en 1961, la plasticienne autodidacte puise son inspiration un peu partout, «dans la vie de tous les jours, les gens, la rue, les musées, un morceau de musique, une affiche. Je photographie tout ce que je vois de positif et de gai», a-t-elle expliqué auprès de CNEWS.

Karine Azoulay, qui a déjà présenté ses toiles à l'étranger, notamment à New York et à Tel Aviv, utilise des techniques mixtes. «Le collage, la peinture, les paillettes, les couleurs, le relief, et l’optimisme» sont la base de son travail.

Elle additionne les matières, multiplie les couches, et chacune de ses œuvres est une invitation au voyage, à l’évasion, et au rêve. Depuis peu, Karine Azoulay a élargi ses horizons en travaillant sur le noir et blanc et sur un tout nouveau thème pour elle, les femmes.

Karpop, exposition, le 20 avril, à partir de 18h, 11, rue de la Sourdière (Paris 1er).