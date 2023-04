«La conférence» : quel est cet événement qui a inspiré le film et marqué à jamais l'Histoire ?

En salles ce mercredi, «La conférence» revient sur l'une des pages les plus sombres de l'Histoire. En janvier 1942 s'est en effet tenue la conférence de Wannsee, qui avait pour but d'organiser la «solution finale de la question juive».

Avec le drame historique «La conférence», qui sera dévoilé au cinéma ce mercredi 19 avril, le réalisateur allemand Matti Geschonneck s’intéresse à l’un des moments clés de la Seconde Guerre mondiale. Ce huis clos remarquablement interprété (Philipp Hochmair, Johannes Allmayer, Maximilian Brückner…), et filmé à la manière d’un documentaire, met en scène la conférence de Wannsee, qui s’est déroulée le 20 janvier 1942.

Ce jour-là, une quinzaine de dignitaires du IIIe Reich se sont réunis au sein de la villa Marlier, dans la banlieue de Berlin, en Allemagne, sous la présidence de Reinhard Heydrich, homme de confiance d'Adolf Hitler et directeur de l’Office central de sûreté. Pendant deux heures, et alors que la Shoah avait déjà commencé, ces représentants de la Waffen SS ou du Parti, ainsi que des fonctionnaires des différents ministères et des émissaires des provinces conquises ont débattu pour élaborer l'extermination des Juifs à une échelle internationale, et notamment la manière dont ils devaient être tués. Une élimination appelée «solution finale».

Une villa devenue un centre commémoratif et éducatif

Pour coller au plus près à la réalité, les scènes extérieures de ce long-métrage ont été tournées dans la villa de la conférence de Wannsee, qui abrite désormais un centre commémoratif et éducatif. Quant aux séquences en intérieur, l’équipe a recréé des décors ressemblant à l’identique à la propriété à l’époque. Un travail de reconstitution rendu possible grâce aux documents historiques, et notamment au procès-verbal rédigé par Adolf Eichmann, dont il ne reste qu'un exemplaire retrouvé après le conflit.

Matti Geschonneck a souhaité mettre en lumière un «événement inimaginable et révoltant». «C’est une conférence au cours de laquelle a été concerté, planifié et mis en œuvre, avec la plus grande efficacité possible, le meurtre de masse de 11 millions de personnes, 11 millions de Juifs, explique-t-il. Certes, cela demeure, par sa nature même, un événement singulier dans l’histoire des hommes. Il n’en demeure pas moins que c’est un génocide et qu’il s'est produit à une époque pas si lointaine. Nous devrions tous en être conscients».