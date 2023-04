Godzilla vs. Kong : le titre du prochain film dévoilé avec un teaser très alléchant

Le studio Legendary Pictures continue de décliner son MonsterVerse avec «Godzilla x Kong : The New Empire», un film dont le titre vient d’être révélé avec ce teaser très alléchant. Et dont la sortie dans les salles françaises est prévue pour le 13 mars 2024.

Un nouveau monde à découvrir. Un teaser vient d’être publié par le studio Legendary Pictures pour révéler le titre de la suite du film «Godzilla v. Kong», sorti en 2021 : «Godzilla x Kong : The New Empire». Les fans retrouvent ainsi Kong assis sur son trône au milieu des squelettes dans la Terre Creuse, découverte dans le précédent volet. Le titre «Le Nouvel Empire» est sujet à de nombreuses interprétations au moment où quasiment aucune information sur l’intrigue du film, dont la sortie est prévue pour le 13 mars 2024 en France, n’a été dévoilée.

On sait toutefois que le studio Legendary Pictures souhaite développer le MonstreVerse, et compte utiliser Godzilla et Kong pour introduire ce nouveau monde qui se présente à eux. Au casting, on retrouvera Rebecca Hall dans le rôle du docteur Ilene Andrews, ainsi que Brian Tyree Henry dans celui de Bernie Hayes. Kaylee Hottle prêtera à nouveau ses traits au personnage de Jia.

Lancé en 2014 avec le premier Godzilla, le MonstreVerse s’est décliné ensuite avec trois films interconnectés, «Kong : Skull Island», «Godzilla II : Roi des Monstres», et «Godzilla vs. Kong». En parallèle de «Godzilla x Kong : The New Empire», une série intitulée «Godzilla et les Titans», avec Kurt Russell dans le rôle principal, est actuellement en développement pour la plate-forme Apple TV+. Le MonstreVerse n’a pas fini de s’étendre, et les fans en sont ravis.