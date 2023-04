«Star Wars : le retour du Jedi» : deux projections au Grand Rex pour les 40 ans du film

Pour fêter les 40 ans de «Star Wars : le retour du Jedi», deux projections exceptionnelles du film seront organisées le 2 mai prochain au cinéma Le Grand Rex, à Paris.

Alors que le monde entier s’apprête à célébrer le 4 mai prochain la journée mondiale Star Wars, connue sous le nom de «May The 4th», Disney va rediffuser l’un des longs-métrages les plus emblématiques de la saga, lequel est sorti en France le 19 octobre 1983. A l'occasion de ses 40 ans, «Star Wars : le retour du Jedi» sera projeté sur grand écran et dans une version remasterisée 4K au cinéma Le Grand Rex, à Paris, le 2 mai prochain. Deux séances sont organisées pour les fans, à 20h et à 23h30. Les billets sont d’ores et déjà en vente.

Réalisé par Richard Marquand, cet épisode est le troisième film de l’épopée Star Wars, lequel vient clôturer la trilogie originale des années 1980. Il met en scène Harrison Ford, Mark Hamill et la regrettée Carrie Fisher. Ces derniers vont devoir lutter contre l’Empire galactique et détruire le générateur du bouclier de l'Etoile de la Mort.

D’autres événements sont attendus à l’occasion de la journée mondiale Star Wars, notamment la sortie officielle le 4 mai sur Disney+ de la nouvelle série d’animation «Star Wars : les aventures des petits Jedi», ainsi que le lancement du jeu vidéo «Star Wars Jedi : Survivor», sur les aventures du Jedi Cal Kestis. Disponible dès le 28 avril prochain, il se déroule cinq ans après les événements survenus dans le précédent opus baptisé «Star Wars Jedi : Fallen Order».