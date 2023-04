«Wahou !» : Bruno Podalydès et Karin Viard sont des pros de l'immobilier dans la bande-annonce du film

Après «Les 2 Alfred», Bruno Podalydès signe la comédie «Wahou !», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée, et dans laquelle il donne la réplique à Karin Viard. Ils incarnent des conseillers immobiliers, passés maîtres dans l'art de vendre un bien.

Bruno Podalydès revient devant et derrière la caméra avec la comédie «Wahou !», attendue au cinéma le 7 juin prochain, et dont la bande-annonce a été dévoilée ce 25 avril. Après «Liberté Oléron» (2000), «Bancs publics (Versailles rive droite)» (2009), et «Les 2 Alfred» (2020), le cinéaste s’intéresse dans ce nouveau long-métrage à l’univers immobilier.

Lui et l’actrice Karin Viard interprètent Oracio et Catherine, deux conseillers immobiliers. «Ils enchaînent les visites de deux biens : une grande maison bourgeoise ‘piscinable, vue RER’, et un petit appartement moderne situé en plein triangle d'or de Bougival. Malgré des visites agitées, ils ne perdent pas de vue leur objectif : provoquer le coup de cœur chez les potentiels acheteurs, le vrai, l’unique qui leur fera oublier tous les défauts. Celui qui leur fera dire ‘Wahou !’», précise le synopsis.

Agnès Jaoui, Sabine Azéma, Eddy Mitchell, Victor Lefebvre, Isabelle Candelier, Manu Payet, Roschdy Zem, Félix Moati, Denis Podalydès, ou encore Florence Muller complètent le casting.