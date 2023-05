MC Solaar : le rappeur sort un titre inédit pour la bande-originale du prochain film «Transformers»

Le rappeur MC Solaar a écrit un morceau pour les besoins du film «Transformers : Rise of the Beasts», qui sortira le 7 juin.

MC Solaar chez les Transformers ? La nouvelle a de quoi surprendre, et pourtant l’artiste aux cinq Victoires de la Musique a bel et bien écrit un morceau pour les besoins du prochain film de la célèbre franchise, «un titre qui fait écho au titre 'Les temps changent' paru sur l’album 'Paradisiaque' en 1997», précise Paramount Pictures France, pour qui «c’est un honneur de collaborer avec un artiste précurseur, qui s’est affranchi des codes et qui reste à ce jour le rappeur a avoir écoulé le plus d’albums - 3 millions - de l’histoire de la chanson française.»

De retour en 2022 avec la réedition de ses trois premiers mythiques opus et notamment un concert à la Philharmonie, MC Solaar, désormais quinqua, s'était fait plutôt discret depuis 2017 et la sortie de son dernier album en date, «Géopoétique». L’artiste, qui avait déjà fait une pause entre 2007 et 2017, peut s'enorgueillir d'avoir marqué toute une époque en France, et même fait gagner au rap tricolore ses lettres de noblesse. Un talent qui a traversé les frontières...

Un frenchy dans le rap US

Paramount rappelle ainsi qu’en 1994, année à laquelle se déroule le nouveau long-métrage «Transformers», MC Solaar avait même réussi l’exploit d’imposer son deuxième album «Prose Combat» - d’où sont extraits «Nouveau-Western», «Séquelles» où encore «Obsolète» - à la cinquième place des charts américains.

Intitulé «Tout se transforme», à quoi va ressembler le nouveau titre de l’interprète des tubes «Qui sème le vent», «Bouge de là» ou encore «Caroline» ? Il faudra attendre ce 26 mai pour le savoir.

«Transformers», lucrative franchise aux 12 millions d’entrées en France et aux 4,8 milliards de dollars au box-office, dévoilera quant à elle ce 7 juin son nouveau volet, qui plongera dans le New-York des années 1990 au son du rap East Coast. «Optimus Prime et ses acolytes Mirage et Arcee s’apprêtent une nouvelle fois à (y) défier Unicron et les Decepticons, épaulés par une nouvelle catégorie de Transformers, les Maximals», annonce le synopsis.