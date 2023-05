La Cour suprême des États-Unis condamne la fondation Warhol à verser des droits d'auteur à la photographe Lynn Goldsmith

La photographe Lynn Goldsmith a remporté sa bataille judiciaire, très suivie dans le monde de l’art. La fondation Andy Warhol a été condamnée à lui verser des droits d’auteur pour la transformation de son cliché de Prince par le maître du Pop Art, en 1984.

Une photographe, dont un cliché du musicien Prince a été utilisé par le peintre Andy Warhol, aurait dû recevoir des droits d'auteur, a jugé jeudi la Cour suprême des Etats-Unis dans un dossier très suivi par le monde de l'art.

La Cour estime que Lynn Goldsmith aurait dû être rémunérée parce que le portrait inspiré de son travail a eu le même «usage commercial» que ses photos : il a été utilisé en couverture d'un magazine.

«Le travail original de Goldsmith, comme celui d'autres photographes, mérite d'être protégé par le droit d'auteur, même contre des artistes connus», écrit la juge Sonia Sotomayor au nom de la majorité.

Prince was the subject of a high-profile Supreme Court ruling today. The court sided with photographer Lynn Goldsmith, who took an iconic portrait of Prince in 1981 that Andy Warhol then used to create his own images of Prince in 1984.





“Lynn Goldsmith’s original works, like… pic.twitter.com/wOOn5MFdQQ

— Prince (@prince) May 18, 2023