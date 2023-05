Lenny Kravitz, Billie Eilish et Ben Harper à Paris en juin pour le concert gratuit «Power our planet»

Organisé le 22 juin prochain à Paris à l'initiative de l'ONG Global Citizen, pour appeler les dirigeants du monde et du secteur privé à s’engager dans la lutte contre la crise climatique et la pauvreté, le concert gratuit «Power our planet» réunira notamment Lenny Kravitz, Billie Eilish ou encore Ben Harper.

Des stars pour la planète. Lenny Kravitz, Billie Eilish, son frère FINNEAS, mais aussi H.E.R., Jon Batiste, Ben Harper et Mosimann se mobilisent. Ils participeront tous au concert gratuit «Power our planet», organisé le 22 juin, sur le Champs-de-Mars à Paris. L'objectif : braquer les projecteurs sur la lutte contre la crise climatique et la pauvreté, alors que ce concert est organisé en marge du Sommet pour un nouveau pacte financier, lancé et présidé par Emmanuel Macron, qui se tiendra à Paris les 22 et 23 juin et réunira les dirigeants du monde entier.

Pousser à l'action

Au travers de cette campagne, l'ONG espère «une présence et des engagements forts» à Paris de la part du nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga, de la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen et des nations du G20, appelant à un «changement radical». Elle milite ainsi pour que les pays pauvres et en voie de développement puissent accéder «aux financements dont ils ont urgemment besoin pour accélérer leur transition vers les énergies propres, renforcer leur résilience face aux catastrophes naturelles et répondre à leurs besoins les plus pressants».

«Il n'y aura pas de transition climatique à l'échelle mondiale si nous ne nous battons pas pour plus de justice et d'équité», a par ailleurs prévenu Emmanuel Macron, cité dans le communiqué.

De son côté, Lenny Kravitz, qui se produira sur scène, a appelé à ne pas rester les bras croisés. «La prochaine génération hérite d'une planète qui est dévastée par le changement climatique. Nous avons le pouvoir de changer les choses avec nos voix et nos actions», a noté ce dernier.

Le concert produit par Live Nation, sera retransmis en ligne.