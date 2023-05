Mort de Tina Turner : quand la chanteuse racontait le calvaire vécu avec son mari Ike

La chanteuse Tina Turner, dont le décès a été annoncé ce mercredi 24 mai, avait confié avoir été victime de violences conjugales de la part d'Ike Turner.

Décédée ce mercredi 24 mai, Tina Turner sera à jamais connue comme une légende du rock. Mais, au cours de sa carrière, la chanteuse a également révélé certains aspects plus personnels de sa vie. En 2018, elle avait notamment publié une autobiographie, My Love Story, dans laquelle elle racontait le calvaire vécu auprès d'Ike Turner, qui a partagé sa vie pendant plus de vingt ans.

Les deux artistes s'étaient rencontrés à la fin des années 1950, mais leur relation de couple a commencé une dizaine d'années plus tard, de même que les premiers coups. Dans son livre, dont des extraits avaient été dévoilés par le Daily Mail, la chanteuse se souvenait notamment avoir été frappée par Ike Turner le jour où il l'a forcée à changer son nom, Anna Mae Bullock, pour Tina Turner.

«J'étais si choquée que j'ai commencé à pleurer, écrivait-elle. La réponse d'Ike a été de m'ordonner d'aller au lit. La dernière chose que je voulais était de faire l'amour, si on peut appeler ça comme ça». Tina Turner avouait alors avoir été victime de plusieurs viols de la part de celui qui était son compagnon.

«J'étais désespérée»

Leur relation n'a selon elle été qu'une suite d'abus, à commencer par leur mariage, en 1962. La chanteuse affirmait en effet avoir été emmené dans une maison close par son époux en guise de voyage de noces. «Je n'ai jamais, jamais, raconté cette histoire. J'étais trop embarrassée. (...) C'était si moche. J'étais désespérée, au bord des larmes, mais aucun moyen de s'enfuir. Nous ne pouvions partir avant qu'Ike ne soit prêt et il passait du bon temps», se souvenait-elle.

Les violences conjugales n'ont par la suite jamais cessé et l'artiste voyait dans chaque marque laissée sur son corps «un signe de propriété, une façon de dire : "Elle est à moi et je peux faire ce que je veux avec elle"».

Dans My Love Story, Tina Turner expliquait être restée sous l'emprise d'Ike Turner à cause de la peur mais aussi parce qu'elle dépendait de lui financièrement. Elle racontait alors avoir fait une tentative de suicide : «Une nuit, juste avant un concert, je n'en pouvais tout simplement plus et j'ai avalé cinquante somnifères».

Prise en charge à temps, elle est, selon ses propres mots, «sortie des ténèbres en croyant qu'[elle] étai[t] faite pour survivre». Elle a finalement réussi à échapper aux griffes de son mari en 1976 et a poursuivi sa carrière en solo. Ike Turner, de son côté, a connu la prison dans les années 1990 et est mort d'une overdose de cocaïne en 2007.