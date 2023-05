Paul Simon, du duo légendaire Simon and Garfunkel, révèle qu’il a perdu l’ouïe

La légende de la musique Paul Simon a révélé qu'il avait soudainement perdu l'ouïe de son oreille gauche lors de la réalisation de son dernier album. Le chanteur, qui avait fait ses débuts au sein du mythique duo Simon & Garfunkel, dit que sa perte auditive pourrait l'empêcher de repartir en tournée.

La carrière d'interprète de Paul Simon est peut-être définitivement terminée, après qu’il a été soudainement affecté par une perte auditive. C’est ce que l’auteur-compositeur-interprète a lui-même confié au cours d’une interview publiée ce week-end dans le Times.

Il a dit qu'il avait remarqué pour la première fois qu'il avait des problèmes d'audition lors de l'écriture de son album «Seven Psalms», sorti à la mi-mai. «Tout à coup, j'ai perdu la majeure partie de l'ouïe de mon oreille gauche, et personne n'a d'explication», a-t-il déclaré. «Alors tout est devenu plus difficile.»

L'homme de 81 ans espérait qu'il s'agissait d'un problème temporaire. «Ma réaction à cela a été de la frustration et de l'agacement; pas encore tout à fait de la colère, parce que je pensais que ça passerait, que ça se réparerait tout seul.»

Une lassitude pour ses tubes

Le lauréat de douze Grammy Awards a précisé qu'il essaye d’accepter l'idée de prendre sa retraite, et pour cela s’appuie sur sa lassitude à devoir chanter sempiternellement certains de ses tubes.

«Les chansons que je ne veux pas chanter en direct, je ne les chante pas», a dit celui dont la carrière avait commencé avec Simon & Garfunkel. «Parfois, il y a des chansons que j'aime et puis à un certain moment d'une tournée, je dis : Qu'est-ce que tu fous, Paul ? T’es comme un groupe de reprises de Paul Simon. Faut quitter la route, rentrer chez toi.»

Paul Simon avait déjà annoncé qu’il allait prendre sa retraite en 2018. Mais il semble donc cette fois que sa santé l’y contraigne désormais.

«Je n’ai jamais eu à affronter un quelconque pépin, j’ai toujours été en bonne santé, et soudain, je me retrouve avec une attaque en règle sur ce qui est essentiel à ma vie de musicien : entendre», regrette-t-il dans une entretien pour le magazine Big Issue. Un coup dur pour la star aux 67 ans de carrière, et à qui l'on doit les chansons «Mrs Robinson», «Cecilia», ou encore «The Sound of Silence».