Tina Turner : ce jour où elle a eu le coup de foudre pour son second mari Erwin Bach

En 1986, Tina Turner a rencontré Erwin Bach, son second mari. Il avait été envoyé par son label européen pour l'accueillir à l'aéroport de Düsseldorf. Ce fût le coup de foudre.

Entre eux, l'évidence, immédiate. L'icône de la musique Tina Turner, décédée ce mercredi à l'âge de 83 ans, avait rencontré son second mari, Erwin Bach, en 1986, soit une décennie après avoir quitté son premier mari violent et partenaire musical, Ike Turner.

Alors que le couple a, durant plus de trois décennies - dont une dizaine en tant que mari et femme - entretenu une relation très discrète quand elle n'a plus été secrète, Tina Turner et son compagnon avaient raconté leur rencontre dans un entretien à retrouver dans le magnifique documentaire HBO «Tina».

«Nous nous sommes rencontrés à l'aéroport de Cologne - en fait, c'était l'aéroport de Düsseldorf en Allemagne, et son manager Roger Davies m'a demandé de venir chercher Tina», a expliqué Erwin.

Tina a ajouté qu'Erwin avait 16 ans de moins : «Il était plus jeune. Il avait 30 ans à l'époque et avait le plus beau visage. Je veux dire, vous ne pouvez pas le décrire. C'était fou, j'ai pensé : «D'où vient-il ?» Il était vraiment beau.

«Mon cœur battait vite, et cela signifie qu'une âme s'est rencontrée, et mes mains tremblaient. Alors mon manager, Roger, m'a dit : «Tina, tu roules avec Erwin», et je voulais dire «Oh Yeah !»

Erwin a ensuite expliqué qu'il n'était pas nerveux à l'idée de conduire Tina à destination, mais qu'il aimait être dans la voiture avec elle. «Nous avons apprécié la balade. J'ai aimé conduire l'artiste, en fait la superstar. Vous êtes normalement un peu nerveux, mais je ne l'étais pas non plus. Je faisais juste le travail», ajoute Erwin. Le couple s'est finalement marié le 4 juillet 2013.



Turner a attribué à son compagnon le mérite de lui avoir montré comment «aimer sans abandonner qui elle est».

l'amour à la vie, à la mort

Né le 24 janvier 1956 à Cologne, en Allemagne, Erwin Bach a travaillé comme manager pour la maison de disques EMI en Europe, qui a sorti la musique d'artistes tels que Queen, Paul McCartney, Pink Floyd et Radiohead.

Tina Turner et lui sont d'abord devenus amis et ont ensuite commencé à se fréquenter. En juillet 2013, après une relation amoureuse de 27 ans, ils se sont mariés lors d'une cérémonie civile sur les rives du lac de Zurich à Küsnacht, en Suisse.

Après le diagnostic de son cancer du côlon en 2016, Tina Turner ne tarde pas à souffrir également gravement des reins et une greffe s’impose. Alors que la chanteuse envisage le suicide assisté, Erwin n’hésite pas une seconde et propose de lui donner un des siens. Compatibles pour la transplantation, la greffe a lieu le 7 avril 2017.

Tina Turner avait confié dans son autobiographie : «Erwin a pris conscience de la réalité de ma mort. Avec une vive émotion, il a déclaré qu’il ne voulait pas me perdre, qu’il ne voulait pas d’autre femme, d’autre vie. Il fera tout pour qu’on reste ensemble». Leur amour aura perduré jusqu’au dernier souffle de la star ce 24 mai.