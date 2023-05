Ken et Barbie en état d’arrestation dans la nouvelle bande-annonce du film avec Margot Robbie et Ryan Gosling

Une nouvelle bande-annonce officielle du film «Barbie» a été mise en ligne dans la nuit de jeudi à vendredi. On y découvre la célèbre poupée et Ken se confronter au «monde réel» et s’y faire arrêter par la police.

Partie à la recherche du bonheur dans le monde réel, la plus célèbre des poupées (ici incarnée par Margot Robbie) vit sa pire journée dans la nouvelle bande-annonce du film «Barbie».

Au matin, tout avait pourtant bien commencé. Ken (interprété par Ryan Gosling) demande à Barbie s'il peut lui rendre visite plus tard. Elle lui répond que la seule chose qu'elle avait prévue pour la soirée était «une fête géante avec toutes les Barbie».

Alors que sa fête bat son plein, la poupée déclare à ses amies : «C'est le plus beau jour de ma vie ! Il en va de même pour hier et pour demain et tous les jours à partir de maintenant jusqu'à toujours». Puis la musique s'arrête brusquement lorsqu'elle leur demande : «Avez-vous déjà pensé à mourir ?».

Barbie rend ensuite visite à Weird Barbie (Barbie Bizarre), interprétée par Kate McKinnon, qui lui demande d'aller dans «le monde réel». Elle lui fait savoir qu’il existe des différences entre Barbieland et l'extérieur en lui suggérant d’abandonner ses talons pour des sandales Birkenstock, ce que Barbie refuse obstinément.

Puis Barbie conduit à travers le désert vers le monde réel, et est surprise découvrir que Ken l'accompagne pendant ce voyage.

Le couple se retrouve finalement dans «le monde réel», plus exactement à Venice Beach, en Californie, où leur accoutrement est la risée des personnes qu’ils croisent. Alors qu’un homme se permet de mettre la main aux fesses de Barbie, elle réplique en lui assénant un coup de poing.

La figurine de Mattel se retrouve arrêtée par la police. Pour son malheur elle et Ken sont également traqués par le PDG d'une entreprise de jouets (joué par Will Ferrell) qui veut les remettre «dans une boîte».

Un inédit de Dua Lipa pour la BO

Au début de cette nouvelle bande-annonce, on peut entendre un extrait d’un nouveau morceau de Dua Lipa, «Dance the Night», dont le clip a lui aussi mis en ligne durant la nuit de jeudi à vendredi. Ce titre entraînant a spécialement été écrit pour le film de Greta Gerwig.

En plus de participer à la bande originale, Dua Lipa sera également présente dans le long-métrage en incarnant Barbie Sirène.

A noter que tous les morceaux de la BO du film seront compilés sur un album qui comptera aussi les participations de Nicki Minaj, Ava Max, Charli XCX, Dominic Fike, Fifty Fifty, Haim, Ice Spice, Kali, Karol G, Khalid, Tame Impala ou encore Lizzo. Un line-up de rêve qui devrait assurer encore un peu plus le succès annoncé de la comédie dont l'autodérision promet de faire bien rire les spectateurs cet été. Le film sortira en France le 19 juillet.