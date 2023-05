Dragons : une comédienne de «The Last of Us» rejoint le casting de l'adaptation en live-action

Les studios Universal viennent d’annoncer que les rôles principaux de l'adaptation en live-action de «Dragons» seront confiés à Mason Thames, aperçu dans le film «The Black Phone», et Nico Parker, qui incarnait le personnage de Sarah dans «The Last of Us».

Un duo gagnant. Les studios Universal ont trouvé les deux acteurs qui tiendront les rôles principaux dans l’adaptation en live-action de la saga d’animation «Dragons». C’est Mason Thames, qui s’est fait remarquer au générique du film «The Black Phone», qui hérite du rôle d’Harold. La comédienne Nico Parker, inoubliable sous les traits de Sarah, la fille du personnage de Pedro Pascal dans la série «The Last of Us», incarnera Astrid Hofferson.

Lancée en 2010, le saga d’animation «Dragons» a connu un succès planétaire, à tel point que deux suites ont vu le jour en 2014 et 2019. Ainsi que plusieurs séries dérivées. L’histoire est celle d’Harold, le fils de Stoïk, le chef d’une tribu viking installée sur l’île de Beurk qui tente par tous les moyens de survivre aux attaques répétées des dragons. Mais contrairement à son père, Harold est plus connu pour sa maladresse que pour son courage en tant que tueur de dragon. Le jour où son chemin croise celui d’un dragon furtif, qu’il baptisera Krokmou, son destin et celui du village tout entier en sera bouleversé.

Pour rappel, l'adaptation en live-action de «Dragons» sera pilotée par Dean DeBlois, le créateur de la saga d’animation. Une excellente nouvelle pour les fans qui peuvent être certains que l’esprit des films d’animation sera respecté. La sortie est prévue pour le 12 mars 2025 en France.