«28 ans plus tard» : Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes rejoignent le casting de la suite de la saga

Selon le site américain Deadline, Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes viennent de rejoindre officiellement le casting de «28 ans plus tard», le troisième volet de la saga apocalyptique lancée en 2002 par Alex Garland et Danny Boyle.

Les zombies sont de retour. Après des années de discussions, un troisième film va venir compléter la saga initiée en 2002 par Alex Garland et Danny Boyle avec «28 days later» («28 ans plus tard» en français). Le site américain Deadline vient de confirmer les présences d’Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes dans cette suite où les fans retrouveront Alex Garland à l’écriture et Danny Boyle à la réalisation.

Cillian Murphy, qui tenait le rôle principal dans le premier volet de ce qui s’apprête à devenir une trilogie – le deuxième film «28 semaines plus tard» est sorti en 2007, sans Garland, Boyle et Murphy – sera présent au générique en tant que producteur. La rumeur voudrait qu’il fasse également une apparition surprise à l’écran. Pour le moment, aucune information concernant l’intrigue n’a été dévoilée, et aucune date de lancement de la production n'a été annoncée par le studio Sony Pictures.

Une nouvelle trilogie en préparation

Le tout premier film, «28 jours plus tard», voyait Cillian Murphy incarner le personnage de Jim, un jeune britannique se réveillant à l’hôpital St Thomas de Londres. Il découvre une ville totalement désertée sans comprendre ce qui a pu advenir. Vingt-huit jours plus tôt, trois militants pour la défense des animaux avaient délivré des singes d’un laboratoire porteurs d’un virus ultra-contagieux qui, par l’intermédiaire d’un militant mordu par un singe, s'était propagé au reste de la population.

Le film avait rencontré un large succès critique et public au moment de sa sortie en salle, ce qui avait permis à une suite, réalisée par Juan Carlos Fresnadillo, de voir le jour en 2007 avec Jeremy Renner, Robert Carlyle, Imogen Poots ou encore Rose Byrne dans les rôles principaux. Selon Deadline, «28 years later» va servir de rampe de lancement à une nouvelle trilogie qui suivra les aventures des personnages introduits de ce nouvel opus. Alex Garland aura la charge d’écrire les scénarios des trois prochains films.