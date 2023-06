Orelsan : ces 5 festivals français où voir le rappeur cet été

Avis aux fans d'Orelsan. Le rappeur qui a créé l'événement avec son dernier album «Civilisation», fera la tournée des festivals en France cet été.

Avec trois Victoires de la musique décrochées en février dernier, et un dernier album, «Civilisation», qui s’est classé en tête des disques les plus vendus en France en 2022, Orelsan figure parmi les rappeurs les plus écoutés dans l’Hexagone, après Jul et Ninho. Alors qu’il vient de se produire à la 21e édition des Papillons de Nuit, à Saint-Laurent-de-Cuves (Manche), ce Normand d’origine enchaînera les concerts dans différents festivals cet été.

Aluna Festival (29 JUIN)

De son vrai nom Aurélien Cotentin, Orelsan se produira pour la première fois dans ce festival ardéchois le 29 juin, sur la scène Etoile, dès 22h. Cette 16e édition accueillera également Bigflo & Oli, Florent Pagny, ou encore Shaka Ponk qui s'apprête à faire ses adieux.

Les Eurockéennes de Belfort (30 juin)

On se souvient encore de sa prestation sur la presqu'île du Malsaucy en 2018, pour les 20 ans des Eurockéennes de Belfort. Le rappeur et interprète de «La fête est finie» reviendra sur la Grande Scène le 30 juin, à 23h15, pour faire chanter et danser les festivaliers, lesquels pourront juste avant applaudir le groupe de rock britannique Foals.

Main Square Festival (1er Juillet)

Orelsan fera le déplacement à la citadelle d’Arras (Pas-de-Calais) pour donner un concert le 1er juillet, dès 21h30, dans le cadre de la 17e édition du Main Square, l’un des plus gros festivals de l’été.

Parmi les autres têtes d'affiche, on retrouvera Aya Nakamura, Anna Calvi, David Guetta, ou encore les Californiens de Maroon 5.

Festival Terres du son (7 juillet)

A l'occasion du festival Terres du Son, les fans du rappeur pourront écouter certains des titres qui figurent sur la réédition de l'album à succès «Civilisation», lors d'un show événement organisé le 7 juillet, à partir de 21h50. Le rendez-vous est pris au domaine de Candé, à Monts (Indre-et-Loire).

Festival de Poupet (19 juillet)

Orelsan débarquera sur les terres vendéennes, à la Clairière du Bois Chabot, à Saint-Laurent-sur-Sèvre, où il retrouvera le 19 juillet, dès 18h, Niska, Gazo, Lorenzo, ou encore Loud, pour une soirée exceptionnelle.

Pour l'ensemble de ces festivals, vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les sites officiels de ces événements pour réserver vos places ou vos pass.