Victoires de la Musique 2023 : découvrez le palmarès complet de la cérémonie

Au terme d'une cérémonie de plus de trois heures, les chanteurs Angèle et Stromae ont été sacrés artiste féminine et artiste masculin de l’année, tandis que le rappeur caennais Orelsan a obtenu trois récompenses. Découvrez le palmarès complet.

Triplé d'OrelSan, doublés des Belges Angèle et Stromae... ces trois artistes ont remporté sept des onze Victoires de la musique décernées dans la nuit de vendredi à samedi à La Seine Musicale, aux portes de Paris.

Artiste féminine

Angèle

Artiste masculin

Stromae

Album de l'année

Stromae, «Multitude»

Chanson de l'année

OrelSan, «La quête»

Création audiovisuelle

OrelSan, «La quête»

Concert

OrelSan

Révélation féminine

November Ultra

Révélation masculine

Pierre de Maere

Album le plus streamé pour une artiste

Angèle, «Nonante-cinq»

Album le plus streamé pour un artiste

Ninho, «Jefe»

Victoire d'honneur

Serge Lama