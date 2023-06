Cinéma : ces 5 comédies françaises à voir au mois de juin

L'hilarant «Wahou !» signé Bruno Podalydès, le duo Thierry Lhermitte et Patrick Timsit en «Sexygénaires», ou encore la parodie «38°5 Quai des Orfèvres» avec Caroline Anglade... Voici 5 comédies françaises à ne pas manquer au cinéma au mois de juin.

«Wahou !»

Tous les agents immobiliers de France et de Navarre n’ont qu’à bien se tenir. Les «conseillers» Catherine et Oracio, joués par Karin Viard et Bruno Podalydès, usent de tous les stratagèmes pour séduire de futurs acquéreurs et obtenir le fameux coup de cœur qui les fera signer un compromis. En jeu, un appartement neuf mais sans âme, et une demeure pleine de charme mais avec vue sur le RER et «quelques» travaux à prévoir. Deux biens situés à Bougival, dans la banlieue chic de Paris, qui vont donner lieu à des visites rocambolesques. Un film à sketchs empreint de mélancolie et tourné en seulement un mois : on a tout simplement envie de dire «Bravo !».

«Wahou !», de et avec Bruno Podalydès (1h30). Sortie ce mercredi 7 juin.

«Le processus de paix»

Pour le meilleur et pour le pire. Incarnés respectivement par Camille Chamoux (qui cosigne le scénario) et Damien Bonnard, Marie et Simon s’aiment profondément, mais ne se supportent plus. Aux disputes à répétition, viennent s’ajouter la charge mentale et la gestion des enfants au quotidien. Pour tenter de sauver leur histoire, ces deux Parisiens, à la fois drôles et attachants, établissent la charte universelle des droits du couple et tentent (ou presque) d'en respecter les règles.

«Le processus de paix», d’Ilan Klipper (1h32). Sortie le 14 juin.

«Sexygénaires»

Alors que la réforme des retraites fait débat en France, cette comédie s’intéresse à deux seniors joués par Thierry Lhermitte et Patrick Timsit, et aborde la question de la vieillesse avec humour. Deux amis sexagénaires qui sont confrontés à des problèmes financiers, vont tenter de gagner un peu d’argent en posant en tant que mannequins pour des publicités. Mais l’un est encore beau, tandis que l’autre n’a jamais eu un physique facile. Un long-métrage rythmé et efficace présenté au dernier Festival de l’Alpe d’Huez.

«Sexygénaires», de Robin Sykes (1h20). Sortie le 14 juin.

«38°5 Quai des Orfèvres»

Caroline Anglade, Frédérique Bel, Didier Bourdon, Yann Papin, Pascal Demolon et Artus sont à l’affiche de cette comédie policière qui parodie les plus grands films du genre. A coup d’interrogatoires et d’autopsies, le commissaire Keller et son bras-droit Clarisse Sterling, qui est «armée de 200 g de chouquettes et d’un bel ananas bien placé», vont enquêter sur un mystérieux tueur en série. Surnommé le «Vers solitaire», ce dernier laisse des alexandrins sur les scènes de crime.

«38°5 Quai des Orfèvres», de Benjamin Lehrer (1h24). Sortie le 21 juin.

«Les vengeances de Maître Poutifard»

La vengeance est un plat qui se mange froid. Un proverbe que Maître Poutifard va appliquer à la lettre. Grâce à l’aide de sa mère machiavélique, cet instituteur à la retraite décide de se venger de ses anciens élèves, après des années de moqueries et de remarques déplacées. Après «Les Profs» en 2013, et sa suite sortie deux ans plus tard, Pierre-François Martin-Laval, alias Pef, signe une tendre comédie familiale portée par Isabelle Nanty et Christian Clavier.

«Les vengeances de Maître Poutifard», de Pierre-François Martin-Laval (1h20). Sortie le 28 juin.