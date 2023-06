Festival de Deauville 2023 : Guillaume Canet sera le président du jury de la 49e édition

Après Arnaud Desplechin, ce sera au tour de l'acteur et réalisateur Guillaume Canet de présider le jury du prochain Festival du cinéma américain de Deauville. La 49e édition se déroulera dans la ville normande du 1er au 10 septembre.

Alors qu’il sera, entre autres, à l’affiche du drame fantastique «Acide» de Just Philippot à la rentrée, Guillaume Canet assurera également le rôle de président du jury du prochain Festival du cinéma américain de Deauville qui se déroulera du 1er au 10 septembre.

Guillaume Canet sera le président du jury de #Deauville2023





Acteur dans plus de 50 films, réalisateur, auteur de 8 longs métrages, producteur, scénariste… Un président du jury aussi fédérateur qu’ouvert d’esprit pour cette 49e édition !





«Acteur dans plus de 50 films, réalisateur, auteur de 8 longs-métrages, producteur, scénariste… Un président du jury aussi fédérateur qu’ouvert d’esprit pour cette 49e édition !», ont déclaré les organisateurs sur Twitter.

«Une immense joie et fierté» pour le compagnon de Marion Cotillard

«J’ai toujours été fasciné et passionné par le cinéma indépendant américain. Et notamment celui des années 1970. Sam Peckinpah, Jerry Schatzberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese. (…) Le festival de Deauville est devenu le rendez-vous incontournable du cinéma américain en Europe et c’est avec une immense joie et fierté que j’ai accepté de présider le jury de cette édition 2023», s’est réjoui le cinéaste de 50 ans, dans un communiqué publié sur le site de l’événement normand.

Le grand prix du 48e festival de Deauville a été attribué l’an dernier à «Aftersun» de la réalisatrice Charlotte Wells, qui met en scène l’acteur Paul Mescal.