Killers of the Flower Moon : la tragique histoire vraie à l'origine du film avec Leonardo DiCaprio

Salué par la critique lors du dernier Festival de Cannes, le film «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorcese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, est inspiré d’une terrible histoire vraie qui a eu lieu dans les années 1920, aux États-Unis, dans l’État d’Oklahoma. Explications.

Ils avaient réussi à échapper au massacre. Attendu dans les salles françaises le 18 octobre prochain, acclamé par la critique lors de sa projection lors du dernier Festival de Cannes, le film «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorcese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro dans les rôles principaux, relate l’enquête sur les meurtres commis au début du XXe siècle sur plusieurs membres du peuple Osages aux États-Unis, dans l’État d’Oklahoma.

Les Osages sont une communauté Amérindienne qui, pour avoir accepté de quitter ses terres dans le Kansas en 1870, a été délocalisée par les autorités américaines dans un coin aride et rocheux de l’Oklahoma, obtenant dans l’opération des titres officiels de propriété. Au tournant du XXe siècle, miracle, un gigantesque gisement de pétrole est découvert dans les profondeurs. Pour y accéder, les exploitants sont contraints de louer la terre aux Osages, et à leur verser des royalties. Rapidement, les dividendes se comptent en millions de dollars, faisant d'eux un peuple richissime. Mais le train de vie de la tribu ne manque pas d’attiser la jalousie et les convoitises.

Un plan machiavélique

Victimes de racisme systémique, les membres des Osages sont obligés d’accepter d’être placés sous la tutelle de curateurs blancs. Puis, ce sont les morts qui commencent à s’accumuler. Au début, personne à l’extérieur de la communauté ne s’émeut de la situation. Mais quand les meurtres par balles, les défenestrations et les empoisonnements se poursuivent, et que la police locale se révèle incapable d’arrêter le moindre suspect, le dossier finit par tomber sur le bureau d’un certain J. Edgar Hoover, un homme ambitieux de 29 ans qui vient d’être nommé à la tête du Bureau of Investigation – qui deviendra le FBI en 1935 – afin de gérer les enquêtes sensibles au niveau fédéral.

C’est lui qui va nommer l’agent fédéral Tom White, originaire du Texas, à la tête de l’investigation afin de faire la lumière sur toute cette histoire. L’homme, jugé incorruptible, va tourner en rond au début de son enquête, avant de mettre à jour un vaste réseau de détournement de fonds, d’assassinats commandités, et spoliations mis en place par William Hale, un homme influent qui se présentait comme un des principaux défenseurs de la cause des Osages. Mais qui, en réalité, pilotait les opérations - notamment grâce à une grande opération de corruption - afin de capter une partie de la richesse de la communauté, et s’assurer d'en récupérer le maximum en faisant signer des documents officiels à ses membres, faisant de lui l’unique bénéficiaire de leurs biens à leur mort.

Pire encore, il poussera son neveu, Ernest Burkhart, à épouser Mollie Kyle, membre de la communauté des Osages – qui lui donnera deux enfants – dont la sœur et la mère, ainsi que d’autres membres de la famille, seront assassinés. Elle-même sera victime d’une tentative de meurtre par empoisonnement via ses piqûres d’insuline pour traiter son diabète. En 1929, William Hale et la plupart des accusés seront condamnés à la prison à perpétuité… avant de finalement obtenir une libération conditionnelle. Ernest Burkhart obtiendra même un pardon total du gouverneur d’Oklahoma en 1965.