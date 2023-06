Psychodon 2023 : journées de mobilisation et grand concert de prestige à l’Olympia ces 11 et 12 juin

Les journées de mobilisation autour des troubles psychiques du Psychodon se tiendront cette année les 11 et 12 juin. Sont attendues des marches en France, le dimanche dès 10h30, suivies le lundi d’un concert caritatif à l’Olympia, à Paris, avec notamment Yannick Noah, le parrain de l’association.

Se rassembler pour soutenir les appels aux dons pour la recherche, la prévention, et l’accompagnement des personnes malades, des familles et des aidants, c’est le défi du Psychodon, qui repart en campagne pour sa 5e édition.

Le 11 juin se tiendra «La Marche Ensemble pour la Santé Mentale» aux quatre coins de la France. A Paris, le départ sera donné à 10h30 au 4, place Edouard Renard, dans le 12e arrondissement.

les lumières de l'olympia sur le handicap psychique

Le 12 juin, place à un grand concert caritatif organisé à l'Olympia, où Yannick Noah, le parrain du Psychodon, et de nombreux artistes chanteront pour la santé mentale.

Sont annoncés Bilal Hassani, Christophe Willem, Dave, Hatik, Lord Esperanza, Marina Kay, Philippe Lavil, Pomme, ainsi que Patrick Bruel, invité d’honneur de cette 5ème édition qui «réunira professionnels, associations, artistes et personnalités engagés pour dire STOP au tabou et NON à la stigmatisation des personnes concernées par un trouble psychique».

Les billets sont en vente ici aux tarifs de 10 à 75 euros. La totalité des recettes sera reversée au Psychodon, Agir pour la santé mentale.

A noter que la campagne de sensibilisation s’accompagne d’un appel à signature de la pétition «Le psy en accès direct pour tous». L’objectif ? Appeler les Français à s’engager en faveur de l’accès gratuit, remboursé et accessible pour tous à un psychologue ou psychiatre. Car comme le rappelle Psychodon : «le plus important pour sa santé mentale, ce n’est pas de trouver le bon mot, c’est de commencer par en parler».

Un défi majeur de santé publique

La maladie psychique concerne 1 personne sur 8 dans le monde selon l’OMS, soit 970 millions d’individus qui voient leur espérance de vie diminuer de 10 à 20 ans par rapport à la population générale. Selon les estimations, 1 personne sur 4 sera touchée au cours de sa vie.

Le mouvement Psychodon, qui fédère des associations engagées sur la destigmatisation des personnes concernées par un trouble psychique (qu'il sagisse de troubles anxieux, dépressifs, bipolaires, schizophréniques...) - ce qui représente 12 millions de personnes en France - distribuera son ruban vert durant le week-end pour soutenir la mobilisation.