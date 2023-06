Koh-Lanta : tout savoir sur le syndrome de Raynaud dont souffre Tania, finaliste de l'émission

Durant sa participation à «Koh-Lanta : Le Feu Sacré», Tania, 22 ans, a fait savoir qu’elle souffrait du syndrome de Raynaud. Une maladie qui se manifeste surtout durant la nuit. La candidate est parvenue tout de même à atteindre la finale. Elle se livre sur sa maladie dans un entretien accordé à CNEWS.

«Cela m’a handicapé pendant les nuits». Entre grosse surprise et force de persévérance, la candidate Tania est parvenue à atteindre, mardi 6 juin dernier, la finale de «Koh-Lanta : Le Feu Sacré», émission phare de TF1 dont le grand gagnant sera connu ce mardi 13 juin à l’issue de l’épreuve des poteaux.

Mais la jeune diététicienne, qui détient le record de votes négatifs de l’émission avec un total de 36 bulletins à son nom placés dans l’urne, a commencé son aventure avec un handicap.

En effet la benjamine de l’émission souffre du syndrome de Raynaud, un phénomène qui se caractérise par un arrêt temporaire de la circulation du sang au niveau des extrémités et plus particulièrement au niveau des doigts, comme explique le site de l’Assurance maladie.

«Le syndrome de Raynaud est une mauvaise circulation dans les extrémités des membres. Personnellement, je suis touchée par les mains et les pieds. Mais cela peut toucher également le nez et les oreilles», a raconté Tania à CNEWS.

«En effet, dès que je suis stressée ou alors dès que j’ai un peu froid, je ne sens plus les extrémités de mes membres. On peut me couper le doigt, je ne sentirai rien», a-t-elle ajouté.

Concrètement, le syndrome de Raynaud est dû à la contraction temporaire des vaisseaux sanguins privant ainsi les extrémités de l’apport en sang et oxygène. Déclenchée par une exposition au froid, cette maladie peut se manifester par plusieurs symptômes, dont le plus important reste le blanchiment des extrémités.

«Si j’étais toute seule sur l’île, je pense que je serais morte de froid»

«Mes doigts commencent à devenir blancs puis bleu-violet. J’ai des couleurs au niveau des extrémités des membres et je ne sens plus du tout mes mains. À titre d’exemple, je ne peux même pas faire mes lacets, je ne peux plus rien faire avec mes mains jusqu’à ce qu’elles se réchauffent», a expliqué Tania.

«C’est handicapant dans la vie de tous les jours parce que cela m’arrive en hiver comme en été quand il fait un petit peu humide. Il y a des choses qui ne s’expliquent pas. C’est embêtant mais on s’y habitue. J’espère qu’un jour on trouvera une solution à tout cela», a poursuivi la candidate.

Malgré ce trouble temporaire de la circulation du sang, la jeune diététicienne originaire de la Seine-Saint-Denis n’a pas baissé les bras au point d’arriver en finale après avoir échappé à deux reprises de l’élimination avant la réunification.

Et la jeune femme n’a pas caché les problèmes vécus sur le camp provoqués par le syndrome de Raynaud. «Cela m’a handicapé pendant les nuits. Parfois, on dormait avec les habits mouillés. Certes, durant la journée il fait très chaud sur le camp. Mais la nuit, il fait très froid. Il y a du vent. Le fait d’avoir des habits mouillés, si je suis déjà un petit peu frileuse, c’est une catastrophe», a indiqué Tania à CNEWS.

«En survie, il suffit de se coller à d’autres personnes pour que cela passe. Heureusement qu’il y a, quand même, des solutions. Malheureusement, si j’avais été toute seule sur l’île, je pense que je serais morte de froid», a-t-elle conclu.