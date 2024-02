Koh-Lanta : peut-on vraiment attraper un coup de soleil aux yeux ?

Dans le premier épisode de la nouvelle saison de «Koh-Lanta» diffusé ce mardi, Jean, un des aventuriers, a été victime d’un «coup de soleil aux yeux». Un trouble qui a laissé de nombreux téléspectateurs circonspects, mais pourtant bien réel.

Dans l’épisode de «Koh-Lanta» diffusé ce mardi 13 février - le premier de la nouvelle saison - Jean, charpentier normand venu tenter l'aventure, a fini avec un bandeau sur le visage. Le diagnostic des médecins, «un coup de soleil aux yeux», a laissé circonspects les internautes, en témoigne les commentaires postés sur X (anciennement Twitter).





#KohLanta Un coup de soleil dans les yeux... !?! pic.twitter.com/wSe6zKwZ0r — Maître Kobayashi (@J_Clouseau_) February 13, 2024

UN COUP DE SOLEIL SUR LES YEUX ???? Mais comment est-ce possible #KohLanta pic.twitter.com/w2d7Zeo59F — MAKEUP ARTIST (@Makeupbyclem) February 13, 2024

Un coup de soleil oriculaire ?? Du jamais vu entendu... #KohLanta pic.twitter.com/GfUr8b11ss — Lily (@Nel1078) February 13, 2024

Coup de soleil au niveau des yeux ?? C’est la 1ere fois que j’entends ça #KohLanta pic.twitter.com/UuigOfV6zi — Aoleon (@toulaayee) February 13, 2024

Coup de soleil aux yeux !!!



WTF ??? #KohLanta pic.twitter.com/37jH75T5FJ — Karen V (@NerakObserver) February 13, 2024

Si ce trouble de «coup de soleil aux yeux» a surpris les téléspectateurs, il est pourtant bien connu des médecins, qui le désignent plus scientifiquement par «photokératite aiguë».

Lunettes de soleil obligatoires

Le coup de soleil aux yeux est en fait une irritation de la cornée dûe à une trop forte exposition aux rayons UV. Un coup de soleil oculaire peut affecter un œil ou les deux. Il est responsable de plusieurs symptômes qui apparaissent généralement entre 3 et 12 heures après l'exposition au soleil. Les symptômes typiques sont des yeux rouges gonflés qui grattent et qui pleurent, ainsi qu’une vision floue et une sensibilité accrue à la lumière.

Si dans la plupart des cas la photokératite est réversible, parfois les tissus profonds peuvent être endommagés. Dans des cas graves, la couche cornée externe est détruite, ce qui expose les terminaisons nerveuses sous-jacentes. Les personnes touchées se plaignent également souvent de la sensation d'avoir un corps étranger dans l'œil.

Dans tous les cas, une consultation chez un généraliste ou un ophtalmologue s’impose. En fonction de la sévérité, le traitement pourra parfois consister en l'application de produit désinfectant, de gel antibiotique et/ou d’un collyre cicatrisant.

Le coup de soleil des yeux n'est pas à prendre à la légère. En cas de surexpositions au soleil répétées, la photokératite aiguë peut en effet participer à entraîner un mélanome de l’œil (cancer), une dégénérescence maculaire (DMLA), une cataracte, ou une sécheresse oculaire chronique. il est donc très important de mettre des lunettes de soleil avec un niveau de protection suffisant lors des activités à l’extérieur, en particulier lors de randonnées à la mer, en bateau, ou encore en montagne - où la photokératite est communément appelée «cécité des neiges», car causée par le rayonnement des UV sur la neige.