Beatles : John Lennon ressuscité par l'intelligence artificielle pour une chanson inédite

Une chanson inédite des Beatles enregistrée en utilisant l'intelligence artificielle (IA) pour recréer la voix de John Lennon va sortir cette année, a annoncé Paul McCartney.

Il voulait créer «le dernier disque des Beatles». Paul McCartney a déclaré ce mardi à l'émission Today de BBC Radio 4 qu'il avait utilisé une intelligence artificielle pour «extraire» la voix de John Lennon d'une ancienne démo afin d'achever ce projet. Le morceau inédit doit être publié dans les mois qui viennent, a-t-il précisé.

L’artiste de bientôt 81 ans n'a pas nommé la chanson dont il a extrait la voix de son ancien acolyte décédé en 1980, mais il s'agit probablement d'une composition de Lennon de 1978 intitulée «Now And Then», fait savoir la BBC. Elle avait déjà été considérée comme une «chanson de retrouvailles» possible pour les Beatles en 1995, alors qu'ils compilaient leur série «Anthology» couvrant toute la carrière.

«Sir Paul avait reçu la démo un an plus tôt de la veuve de Lennon, Yoko Ono. C'était l'une des nombreuses chansons d'une cassette intitulée ‘For Paul’, que Lennon avait composée peu de temps avant sa mort en 1980», croit encore savoir la BBC. «Lennon a écrit ‘Now And Then’ à l'époque de sa ‘retraite’, alors qu'il n'avait pas de contrat d'enregistrement et qu'il était occupé à élever son fils, Sean (…) Nettoyées par le producteur Jeff Lynne, deux de ces chansons - Free As A Bird et Real Love - avaient été achevées et publiées en 1995 et 96, marquant le premier ‘nouveau’ matériel des Beatles en 25 ans».

«Nous en sommes venus à faire ce qui sera le dernier enregistrement des Beatles, c'était une maquette de John à partir de laquelle nous avons travaillée», a expliqué mardi Paul McCartney. «Nous venons de terminer et cela va sortir cette année», a ajouté le musicien du légendaire groupe de Liverpool. «Nous avons réussi à prendre la voix de John et à la purifier grâce à l'IA pour mixer l'enregistrement», a-t-il poursuivi.

Paul McCartney says artificial intelligence has enabled a "final" Beatles song https://t.co/aVuLHEwryc — BBC News (UK) (@BBCNews) June 13, 2023

Paul McCartney avait par le passé déjà évoqué à plusieurs reprises son désir de terminer la chanson.



Il semblerait que la technologie - dont l'usage n’est pas sans soulever beaucoup de questions éthiques - ait offert au musicien l’opportunité d'atteindre cet objectif.

Le musicien a admis que d'autres applications de l'IA l'inquiétaient. «Je ne suis pas beaucoup sur Internet [mais] les gens me diront : 'Oh, ouais, il y a un morceau où John chante une de mes chansons', et c'est juste de l'IA, tu sais ?» «C'est un peu effrayant mais excitant, parce que c'est l'avenir. Nous devrons juste voir où cela mène.»

A noter que ce n'est pas la première que Paul McCartney use d'anciens enregistrements en procédant à la séparation des voix des instruments et des bruits de fond pour créer un son «propre». Grâce à ce processus, il a «fait un duo» avec Lennon lors de sa récente tournée, et a créé de nouveaux mix de l'album «Revolver» des Beatles l'année dernière.

Des fans friands de «nouveaux morceaux»

Lorsque les Beatles se sont séparés, il y a plus de cinquante ans, le groupe légendaire a laissé ses fans sur leur faim. Mais avec l'intelligence artificielle, leur appétit est enfin partiellement satisfait.

En «réunissant» de nouveau les quatre artistes, ou encore en revisitant les dernières oeuvres de Paul McCartney avec sa voix de jeunesse, ces créations mettent en évidence les récentes avancées technologiques, tout en soulevant une ribambelle de questions légales.

«Je suis en pleurs ! C'est tellement magnifique!!!», a écrit un auditeur sur YouTube, sous la vidéo du single «New» (2013) de Paul McCartney, modifié par un fan à l'aide de l'intelligence artificielle (IA). Sa voix est rajeunie, et le morceau comporte une partie chantée par son ami et partenaire défunt John Lennon.

Toute aussi impressionnante : une version de «Grow Old With Me», l'une des dernières chansons écrites par John Lennon, sortie après son assassinat et recréée par un amateur d'intelligence artificielle se faisant appeler «Dae Lims».

Avec une qualité audio améliorée, et des choeurs qui évoquent la grande époque du groupe de Liverpool, le moment le plus émouvant de la chanson arrive lorsque Paul McCartney se met à chanter sur la mélodie.



«Lorsque j'entends cela, je deviens fou. Je commence à pleurer», dit dans une vidéo le Youtuber au million d'abonnés Steve Onotera, ou «SamuraiGuitarist» en ligne.

Après la séparation du groupe, les fans ont été privés d'une «fin heureuse», dit-il. «Donc quand on les voit réunis artificiellement, mais de façon convaincante, grâce à l'intelligence artificielle, c'est très émouvant.»