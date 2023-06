Intelligence artificielle : 67% des Français la considèrent comme une menace, selon une étude

Si les craintes liées aux avancées de l'intelligence artificielle ne sont pas nouvelles, la popularité de ChatGPT ravive les inquiétudes. Un sondage dévoilé ce mardi 13 juin révèle ainsi que 67% des Français considèrent l'IA comme une menace, un chiffre en hausse de 14 points en seulement deux mois.

La montée en puissance des intelligences artificielles et leur nouvelle médiatisation, mettant notamment en lumière ChatGPT et les solutions de traitement des photos (MidJourney), ravivent les craintes face à cette technologie. «67% des Français considèrent l'IA comme une menace, une part qui devient nettement majoritaire, puisqu'elle progresse de 14 points en seulement deux mois», relève l'institut de sondage Odoxa pour la société de cloud computing Oracle, qui a interrogé un millier de Français en avril dernier. En février dernier, ils n'étaient que 53% a avoir le même avis sur cette question.

Dévoilée ce mardi, cette étude, que CNEWS a pu se procurer en avant-première, démontre un sentiment d'inquiétude dans plusieurs domaines où l'intelligence artificielle pourrait intervenir à l'avenir. «Ainsi, 7 Français sur 10 estiment que le développement de l’IA est plutôt une menace pour l’emploi (72%), la véracité de l’information (71%, +14 pts en deux mois) et les humains dans leur ensemble (70%) et ils sont également majoritaires à juger que c‘est une menace pour l’avenir de nos enfants (69%), l’égalité des chances (68%), l’éducation (65%) et la protection de l’environnement (58%)», indique le document.

Pour Christophe Negrier, directeur général d’Oracle France, ces résultats sont «très révélateurs de l’ambiance incertaine du moment, et cela s’explique beaucoup par l’accélération foudroyante de l’innovation et des résultats en termes d’IA générative dont le grand public découvre depuis quelques mois le potentiel notamment à travers ChatGPT mais aussi Dall-E ou MidJourney pour la génération d'images dont on ne sait plus si elles sont vraies ou créées de toute pièce», explique-t-il à CNEWS.

Et de poursuivre : «toute la question, et c'est précisément ce qui génère de l'inquiétude, réside dans l’exploitation de l’IA, dans son identification, ses applications et sa maîtrise. C’est d’ailleurs un point de vigilance pour l’ensemble des sondés, puisque 82% d'entre eux souhaiteraient une règlementation de la part des Etats»... Mais près des deux tiers (64%) doutent de la capacité des Etats à réglementer l'IA, nuance l'étude.

Un intérêt qui n'est pas écarté

Toutefois, si les craintes sont exprimées, les Français ne sont pas totalement hermétiques à l'idée de collaborer avec les IA et semblent comprendre aussi leur intérêt dans plusieurs domaines. Plus de la moitié (55%) des sondés y voient une opportunité notamment dans le secteur de la santé (dépistages et diagnostics plus précis, fiables et accélérés) et 52% pensent qu'une telle technologie pourrait être une opportunité pour la productivité.

«In fine, on constate que les Français ont besoin d’être rassurés. Et les entreprises de la tech et du numérique ont donc une forte responsabilité et un rôle à jouer en termes de pédagogie et d’accompagnement pour donner à voir les bénéfices et le progrès que peut apporter l’IA. Une IA qui fait partie de notre vie quotidienne déjà depuis longtemps, aussi bien dans nos smartphones par exemple, que dans les logiciels et applications d’entreprise où l’IA est embarquée directement et dont on aurait bien du mal aujourd’hui à se passer», analyse ainsi Christophe Negrier.