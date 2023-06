Légion étrangère : la troupe donnera un concert exceptionnel à L'Olympia le 18 juin

Les musiciens de la Légion étrangère donneront un concert exceptionnel dans la salle mythique de L’Olympia, à Paris, le dimanche 18 juin.

Pour la toute première fois, la musique de la Légion étrangère va résonner à L’Olympia. Plus de soixante musiciens légionnaires, tous en activité, se produiront sur scène le dimanche 18 juin.

Ce concert mettra à l’honneur chaque moment clés de la vie d’un combattant : sa formation, son engagement opérationnel, ou encore ses permissions. Pendant près de deux heures, tout le parcours du légionnaire sera mis en musique.

chants traditionnels, chansons françaises, musiques de films...

Dirigés par le lieutenant-colonel Émile Lardeux, les légionnaires joueront plusieurs marches et chants traditionnels, comme le célèbre «Tiens, voilà du Boudin», composé par Wilhem et Dussenty à la fin du XVIIIe siècle. Et pour rappel, le boudin dont il question dans cette musique n’a rien à voir avec la cuisine et la charcuterie. En effet, ce chant fait référence à la toile de tente roulée en boudin et fixée au-dessus des sacs à dos des militaires.

Ce concert est aussi l’occasion de montrer que les musiciens de la Légion maîtrisent tous les genres. Ils reprendront ainsi des chansons françaises et quelques musiques de films, comme par exemple «Le pont de la rivière Kwai». La troupe rendra également un bel hommage à la chanteuse Edith Piaf et son fameux titre «Mon légionnaire».

un concert solidaire

En plus, cette formation musicale militaire, dont l’histoire a commencé avec celle de la Légion, créée par le Roi Louis-Philippe, en 1831, conserve encore les traditions instrumentales. Le public pourra donc voir les légionnaires jouer du fifre, une sorte de flûte traversière, ou encore du chapeau chinois, un pavillon de cuivre garni de clochettes.

A noter que toutes les recettes de la billetterie seront reversées au Foyer d’Entraide de la Légion Étrangère, qui aide les légionnaires en activité, mais aussi les blessés, les anciens militaires, et leur famille.

La Musique de la Légion étrangère, L’Olympia (Paris 9e), dimanche 18 juin, 14 et 18h, à partir de 49€ la place.