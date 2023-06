Barbie : Kingsley Ben-Adir raconte ce moment de malaise général pendant le tournage

Kinglsey Ben-Adir donnera la réplique à Ryan Gosling et Margot Robbie dans le film «Barbie», attendu en salles le 19 juillet prochain. Et selon le comédien britannique, le premier jour de tournage en costume restera un moment inoubliable de sa carrière.

Ne pas avoir peur du ridicule. Présent au générique du film «Barbie», attendu en salles le 19 juillet prochain, dans lequel il incarnera une des nombreuses versions de Ken vivant à Barbie Land, Kingsley Ben-Adir a livré une anecdote hilarante sur le premier jour de tournage où les comédiens se sont présentés dans leur costume respectif.

«On ressemblait tous à de pauvres types dans le sens drôle du terme. C’était hilarant», confie le comédien britannique de 37 ans au site américain Variety. Selon lui, c’est justement le côté absurde et humoristique du scénario de Greta Gerwig et Noah Baumbach qui l’a convaincu de rejoindre le casting aux côtés de Margot Robbie et Ryan Gosling. «Dès la première page, je me suis dit ‘Wow, c’est très, très drôle !’ J’avais entendu tellement de choses positives à propos de Ryan et Margot. Puis moi et Greta sommes allés prendre un verre. Nous avons parlé pendant 2/3 heures. Il y avait une idée précise venant d’elle de vouloir faire quelque chose de différent», explique-t-il.

Le film «Barbie» suivra l’histoire d’une des poupées, incarnée par Margot Robbie, qui va entreprendre un voyage périlleux dans le monde réel alors qu’elle traverse une crise existentielle. Un périple dans lequel elle ne sera pas seule, et qui va lui permettre de découvrir la vérité sur le monde qui l’entoure.