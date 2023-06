Cinéma : les 10 films à voir cet été

A défaut de partir en vacances à l'autre bout du monde, pourquoi ne pas se faire une toile cet été ? Voici 10 films à ne pas manquer au cinéma. Thrillers, comédies, films d'animation... Il y en aura pour tous les goûts.

«Miraculous, le film» (5 juillet)

La célèbre Ladybug débarque pour la première fois au cinéma pour de nouvelles aventures, au cours desquelles elle fera équipe avec Chat noir, le justicier masqué, pour sauver Paris. En effet, le Papillon et sa horde de super-vilains veulent détruire la ville. Un film pour petits et grands qui promet de l’action, de l’amour, de l’émotion et une bonne dose de «girl power».

«Insidious : The Red Door» (5 juillet)

Suite et fin d’une saga d’horreur lancée en 2010. Ce cinquième volet de la franchise réunira les acteurs Ty Simpkins, Rose Byrne et Patrick Wilson (qui fait par ailleurs ses premiers pas en tant que réalisateur), et se veut comme le prolongement d’«Insidious 2». Josh et son fils Dalton, désormais étudiant, vont s’aventurer dans le Lointain pour chasser les démons qui hantent leur famille.

«Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1» (12 juillet)

Septième volet de la saga «Mission : Impossible», ce film réalisé par Christopher McQuarrie permet à Tom Cruise de retrouver le personnage d’Ethan Hunt. Le célèbre agent que l’acteur campe depuis 1996, va se retrouver embarqué dans une nouvelle mission mystérieuse avec ses acolytes Benji Dunn, Luther Stickell, et Ilsa Faust. Cascades, courses-poursuites et scènes de combat seront au programme.

«Oppenheimer» (19 juillet)

Mis en scène par Christopher Nolan, ce long-métrage très attendu verra Cillian Murphy («Peaky Blinders») incarner J. Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique qui fut placé à la tête du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale. Kenneth Branagh, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Rami Malek, Jack Quaid, Benny Safdie et Josh Hartnett complètent le casting.

«Barbie» (19 juillet)

Adapté des célèbres jouets Mattel avec Margot Robbie dans le rôle-titre de la célèbre poupée et Ryan Gosling dans celui de Ken, son amoureux, le film ovni de Greta Gerwig va projeter nos héros de Barbieland dans le monde «réel». En plus de participer à la bande-originale, la chanteuse Dua Lipa sera également présente dans le long-métrage en incarnant Barbie Sirène. Des moments fun et ultra-colorés garantis.

«Gran Turismo» (9 août)

Le célèbre jeu vidéo de course automobile de la PlayStation «Gran Turismo» va prendre possession du grand écran cet été. Inspiré de l’histoire vraie de Jann Mardenborough, ce long-métrage de Neill Blomkamp s’intéresse à cet adolescent joueur de Gran Turismo, dont les talents manette en main vont lui permettre de remporter une série de concours organisés par Nissan, pour devenir un véritable pilote de course professionnel.

«Blue Beetle» (16 août)

L’acteur de la série «Cobra Kaï», Xolo Mariduena, intègre l’univers DC Comics et se glisse dans la peau de Jaime Reyes. Alors qu’il se rend à un entretien d’embauche, le jeune homme se voit confier une boîte pour hamburger contenant le Scarabée, une ancienne relique d’une biotechnologie extraterrestre. Quand il ouvre le paquet devant sa famille, l’objet fusionne avec lui, le transformant en super-héros. Ce qui est très différent de la version du comics où Jaime met tout en œuvre pour masquer ses pouvoirs à sa famille et à ses amis. Dans le film, tous seront immédiatement au courant.

«Strange way of life» (16 août)

Réalisé par Pedro Almodovar, ce court-métrage de 31 minutes met en scène Ethan Hawke et Pedro Pascal, le héros de la série «The last of us». «C'est un western queer, dans le sens où il y a deux hommes qui s'aiment, et ils se comportent de deux manières complètement opposées», a précisé le cinéaste dans un épisode du podcast de la chanteuse Dua Lipa (oui, encore elle).

«Anatomie d’une chute» (23 août)

Palme d’or du 76e Festival de Cannes en mai dernier, le drame de Justine Triet, laquelle a fait polémique avec son discours de remerciements, suit le récit d'une famille meurtrie. Sandra, Samuel et Daniel, leur fils malvoyant de 11 ans, vivent reclus en pleine montagne. Quand le père est retrouvé mort devant son chalet, sa femme est immédiatement accusée. Son procès se déroulera sous les yeux de son enfant, qui verra la justice disséquer leur vie de famille.

«Hypnotic» (23 août)

Dans ce thriller de Robert Rodriguez présenté sur la Croisette en Séance de minuit, Ben Affleck campe un flic complètement désabusé après la disparition de sa fille.

Alors qu’il enquête sur une série de braquages, il se retrouve sur la route de Dellrayne, un médium qui a le pouvoir de prendre le contrôle des esprits. Cet homme pourrait être impliqué dans le drame personnel qui a touché le policier.