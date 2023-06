Friends : qui est cet acteur de la série culte récemment décédé ?

Paxton Whitehead, connu notamment pour avoir incarné le patron de Jennifer Aniston dans la série «Friends», est décédé vendredi dernier à l’âge de 85 ans, a annoncé son fils, Charles, au site américain The Hollywood Reporter.

Triste nouvelle. Le comédien britannique Paxton Whitehead est décédé ce vendredi à l’âge de 85 ans dans un hôpital de la ville d’Arlington, en Virginie, a annoncé son fils Charles au site américain The Hollywood Reporter. Connu pour avoir incarné le patron de Jennifer Aniston le temps de deux épisodes de la saison 4 de «Friends», mais aussi pour avoir incarné le personnage d’Hal Conway dans la sitcom «Mad about you», avec Helen Hunt et Paul Reiser, il avait gagné une solide réputation dans le monde du théâtre en participant à de nombreuses productions à Broadway.

En 1980, il avait été nominé pour le prix du meilleur acteur aux Tony Awards pour sa performance dans la pièce «Camelot» sous les traits du personnage de Pellinore. C’est sur les planches, au sein de la compagnie de théâtre England's Royal Shakespeare Company en Angleterre, que Paxton Whitehead avait fait ses débuts en 1958. Avant de donner sa première représentation à Broadway en 1962 dans la pièce «The Affair».

Paxton Whitehead compte également à son actif de nombreuses apparitions au cinéma et à la télévision. Son nom est apparu au générique de séries cultes, notamment «Magnum», «L’Agence tous risques», «Law & Order», «The West Wing», ou encore «Desperate Housewives». Il était le père d’un garçon et d’une fille.