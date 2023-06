Indiana Jones : qu'est-ce que l'ophiophobie dont souffre le héros de la saga ?

Il est beau, fort, intelligent… mais est atteint d’ophiophobie. Quel est ce trouble dont est atteint le héros Indiana Jones, incarné par Harrison Ford au cinéma ?

Avec son lasso et son charme à toute épreuve, Indiana Jones ne craint personne… ou presque. L’archéologue aventurier, héros de la saga culte lancée en 1981, souffre d’ophiophobie, ce qui signifie qu’il a une peur panique et totalement incontrôlable des serpents. Quand cette angoisse concerne l’ensemble des reptiles, on parle d’herpétophobie.

Comme c’est le cas pour «Indy», cette phobie se déclenche le plus vraisemblablement après un traumatisme. Une morsure peut, entre autres, marquer à vie (dans tous les sens du terme).

Des tremblements, des sueurs, des nausées...

Les personnes atteintes de ce trouble se retrouvent souvent dans l’incapacité de se rendre dans un lieu où l’animal, qui évoque le danger et la mort dans l’inconscient collectif, a élu domicile. Elles refusent également de regarder des vidéos ou des photos de serpents. Comme pour toute phobie qui se caractérise souvent par des tremblements, des sueurs froides ou des nausées, une thérapie comportementale est recommandée pour surmonter et dépasser ce stress.

Dans le premier volet d’Indiana Jones, «Les aventuriers de l’arche perdue», le professeur Henry Walton Jones Jr. tombe dans une fosse remplie de serpents. Pour le tournage, le réalisateur Steven Spielberg a réquisitionné plus de 6.500 spécimens venus de Londres et de toutes les animaleries d’Europe. Si certains se seraient fait la malle pendant les prises, le cobra, serpent le plus dangereux, est quant à lui resté dans une cage de verre. A noter qu'Harrison Ford n'est pas du tout touché par cette phobie, contrairement au personnage qu'il incarne depuis plus de quarante ans.