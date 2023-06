Disparition de Julian Sands : des restes humains découverts dans la zone où a disparu l’acteur

Des restes humains viennent d'être découverts par des marcheurs dans la région du Mont San Antonio en Californie, à proximité de la zone où l'acteur britannique Julian Sands a été porté disparu il y a plusieurs mois, ont annoncé ce dimanche 25 juin les autorités locales.

Macabre découverte. Des restes humains ont été trouvés samedi matin dans la nature, dans la région du Mont San Antonio en Californie, à proximité de la zone où l'acteur britannique Julian Sands a été porté disparu il y a cinq mois, a annoncé le bureau du shérif de San Bernardino.

Les restes ont été transmis au médecin légiste pour être identifiés. L’identification devrait être révélée cette semaine. L'acteur Julian Sands a disparu en janvier après avoir fait une randonnée seul dans la région montagneuse située au nord de Los Angeles. Des recherches ont été entreprises mais sans succès.

La famille de Julian Sands, dont certains membres ont déclaré avoir déjà fait leurs adieux à leur proche fait savoir TMZ, a récemment fait sa première déclaration depuis la disparition de l'acteur, disant qu'elle était «profondément reconnaissante envers les équipes de recherche et les coordinateurs qui ont travaillé sans relâche pour retrouver Julian».

Julian Sands est un acteur devenu célèbre dans les années 1980 et 1990. Il est apparu dans des dizaines de films et d'émissions de télévision. Il est notamment connu pour ses rôles dans «Chambre avec vue», «Warlock» et «Leaving Las Vegas».