The First Slam Dunk : on a vu l'anime de l'été et voici ce qu'on en a pensé

Devenu l'un des mangas sur le sport les plus vendus au monde, Slam Dunk revient sur le devant de la scène cet été. Le 26 juillet sortira en salles The First Slam Dunk, un anime magistral qui démontre tout le talent de son créateur Takehiko Inoue.

En sport comme à la guerre, il faut savoir surprendre son adversaire. Un adage que Takehiko Inoue (56 ans), considéré comme le mangaka le plus talentueux de sa génération, a su appliquer également au cinéma pour sa première expérience en tant que réalisateur d'un film d'animation.

Au cinéma fin juillet, The First Slam Dunk, c'est avant tout la concrétisation d'un projet fou, tandis que ce manga sur le basket, star des années 1990, s'est écoulé à plus de 120 millions d'exemplaires dans le monde. Conclu volontairement au bout de 31 tomes par un auteur alors en pleine gloire en 1996, la série a connu également un succès dans son adaptation en série, comportant 101 épisodes et actuellement visible sur la plate-forme de streaming ADN.

Toucher les fans et une nouvelle génération

C'est donc un passé au succès conséquent et surtout mondial qui pèse sur The First Slam Dunk, et l'auteur est suffisamment intelligent pour prendre son public à contre-pied. Loin de l'humour potache et de l'esprit furyô qui animait le manga, Slam Dunk se devait de mûrir et d'interroger aussi une nouvelle génération. Takehiko Inoue centre ici son récit autour d'un match et principalement d'un joueur, pour nous faire découvrir le parcours personnel et psychologique qui l'a amené sur le terrain.

© I.T.PLANNING,INC. © 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

On s'intéresse alors à Ryota Miyagi, un personnage plus secondaire dans le manga mais qui prend toute son épaisseur à mesure que les quarts-temps défilent. C'est d'abord sur un drame que le récit débute. Rêvant de grandeur sur les parquets avec son grand frère lorsqu'il était enfant, il traverse alors la douleur d'un deuil précoce lorsque celui-ci disparaît en mer. Un décès qui va marquer sa vie et surtout le choix de poursuivre le rêve qu'ils partageaient. Et c'est lors de la finale du championnat national inter-lycées, un match très suivi au Japon, qu'on le retrouve avec ses coéquipiers.

Un match sous haute tension

C'est d'ailleurs sur ce match que Slam Dunk atteignait son climax dans le manga original. Ici Takehiko Inoue, sans réécrire l'histoire, nous fait alors littéralement vivre cette rencontre sous un autre point de vue.

© I.T.PLANNING,INC. © 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

Un quart de siècle plus tard, Takehiko Inoue reprend ici les rênes de sa série phare, mais les années ont passé et entre temps cet artiste de talent a fait évoluer son style avec Vagabond, un manga biopic sur la vie de Miyamoto Musashi, célèbre samouraï du XVIIe siècle. Une œuvre qu'il est important de souligner dans la carrière d'Inoue, tant le mangaka a atteint ici des sommets en termes de recherche graphique. Une inventivité que l'on retrouve tout au long de The First Slam Dunk.

Car pour passer à l'animation, le réalisateur entendait apporter un œil neuf qui transpire à chaque rebond du ballon orange. Des ébauches du film commencée en 2015 dans l'atelier du mangaka au début de l'animation en 2018, The First Slam Dunk fut un long parcours pour Takehiko Inoue, qu'il résume ainsi dans le magazine français Otomo n°13 (avril 2023) : «J'ai commencé à dessiner des échauches pour le film, puis je les ai transformées en storyboard. C'était le même travail que pour un manga [...]. J'ai dû faire toute une histoire étalée sur dix-sept ans en mélangeant un match de basket entier, juste pour un film de deux heures. A la fin, j'ai dû jeter la plupart des ébauches que j'avais faites. A ce moment-là j'ai commencé à réaliser les différences entre la création d'un manga et la réalisation d'un film». L'auteur se concentre d'ailleurs sur Ryota pour une raison précise, donner un récit plus dense au film, mais aussi offrir enfin un récit propre à ce personnage plutôt secondaire dans le manga. Un récit qui se veut connecté aux protagonistes.

© I.T.PLANNING,INC. © 2022 THE FIRST SLAM DUNK Film Partners

La caméra colle ici aux joueurs, en misant sur un rendu 2,5 D du meilleur effet. On peut toutefois reprocher un aspect parfois guindé au niveau des épaules des joueurs sur certaines scènes. Cependant, l'ensemble reste mené tambour battant. The First Slam Dunk alterne entre un show pur sur le terrain et des scènes introspectives parfois même totalement silencieuses. Des silences et des drames pertinents pour mieux connaître les joueurs. On salue également l'ambiance sonore impressionnante ressentie sur les parquets ou dans les gradins. La tension atteint son paroxisme dans une fin de match d'anthologie, pour conclure deux heures d'animation haletantes.

Pour aller plus loin, les éditions Kana qui publient déjà le manga Slam Dunk, proposeront le 17 novembre prochain, l'artbook The First Slam Dunk Re:Source, rassemblant de nombreuses illustrations et croquis préparatoire sur 182 pages.

The First Slam Dunk, de Takehiko Inoue, studio Toei Animation, 2 heures, en salles le 26 juillet.