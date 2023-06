Pourquoi le groupe Trois Cafés Gourmands se sépare-t-il?

Après le tube «A nos souvenirs» et une aventure musicale commune amorcée en 2013, le groupe Trois Cafés Gourmands a annoncé sa séparation. Mais pourquoi le trio a-t-il décidé de mettre un terme à cette aventure musicale ?

Trois Cafés Gourmands ne sera bientôt plus qu’un souvenir. La route du trio corrézien se sépare, a annoncé le groupe à l’occasion d’une interview dans les colonnes du Parisien hier. Après quinze ans d’une collaboration fructueuse qui a notamment donné naissance aux tubes «A nos souvenirs» et «On t’emmène ?» , Mylène Madrias, Sébastien Gourseyrol et Jérémy Pauly vont clore un chapitre de leur histoire commune.

Mylène Madrias explique avoir des «envies personnelles»

En cause, les nouvelles envies de la chanteuse Mylène Madrias. Une annonce faite par l’artiste à ses deux acolytes fin avril, selon France 3 Région. De son côté, Mylène Madrias a partagé un long message sur Instagram, hier, pour expliquer cette décision et rendre hommage à ses deux amis d’enfance.

«J’ai eu la chance d’avoir deux copains à mes côtés qui m’ont prêté leurs mots et leurs mélodies pour me faire chanter», explique-t-elle. «L’aventure a été folle et inespérée», poursuit l’artiste, avant d’expliquer que «depuis quelques temps elle a des envies personnelles qui sont autres». «J'apprends à me connaître un peu mieux et je commence à savoir ce que je veux vraiment faire dans le temps qui m'est imparti. J’ai envie de construire quelque chose de différent. Tout simplement», souligne-t-elle, sans en dire plus.

Elle a également tenu à préciser que le groupe ne se sépare pas dans le conflit. «Il n’y a pas de déchirement», écrit par ailleurs Mylène Madrias, soulignant honnêtement que, comme dans toutes les grandes aventures tout n'est pas toujours rose et «c'est tant mieux». «Ça ne vous empêche pas de vous aimer, on appelle ça le piment !», note l'artiste, qui a encore prévu de se produire sur scène avec sa bande au moins pour quelques temps.

Le trio ne raccroche en effet pas tout de suite le micro puisque Mylène Madrias chantera avec ses deux compères jusqu’à la fin de leur tournée actuelle, précise-t-elle. Les dernières dates sont prévues en 2024.