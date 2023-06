Une «vraie» maison de Barbie disponible à la location en Californie

Selon le site américain Deadline, une maison aux couleurs de Barbie vient de voir le jour à Malibu, en Californie, à l’occasion de la sortie du film de Greta Gerwig avec Margot Robbie le 19 juillet prochain. Les fans pourront louer l’endroit pour une ou deux nuits sur Airbnb.

La vie en rose. À l’occasion de la sortie du film «Barbie», le 19 juillet prochain en France, avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux, une campagne de promotion colossale a été mise sur pied par la société Warner Bros. La dernière folie en date concerne une maison entièrement décorée aux couleurs de la célèbre poupée de Matel située à Malibu, en Californie. Celle-ci sera disponible à la location sur le site Airbnb à partir du 17 juillet prochain, confirme le site américain Deadline.

Spotted this thing from 10 miles away flying over #Malibu today. Is that a.... real life #Barbie Malibu House?? Seems to be. Pink everything... a water slide... floating "KEN" letters. Publicity stunt? Huge Barbie fans? Filming location #BarbieMovie ? Who knows. @kcalnews pic.twitter.com/6x9gEcFoVf

— John Schreiber (@johnschreiber) June 26, 2023