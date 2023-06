«Insidious : the red door», «La maison du mal», «La main» : voici 3 films d'horreur à voir au cinéma en juillet

Et si on se faisait peur cet été ? Avec «Insidious : the red door», «La maison du mal» et «La main» qui sortent au cinéma en juillet, les fans de films d’horreur vont avoir des sueurs froides.

«Insidious : the red door» (5 juillet)

La saga d’horreur désormais culte est sur le point d’être bouclée. Présentée comme la suite directe d’Insidious 2, ce long-métrage met de nouveau en scène la famille Lambert. Josh (Patrick Wilson, également réalisateur) et Renai assistent au départ de leur fils Dalton (Ty Simpkins) pour l’université. Mais les démons ne sont jamais très loin. Et nos héros devront «plonger encore plus profondément dans le Lointain» pour espérer une vie un peu plus tranquille.

«La maison du mal» (19 juillet)

Le Frenchy Samuel Bodin, qui a tourné la série horrifique «Marianne», se lance à l’assaut du cinéma et des Etats-Unis, et dévoilera dans quelques jours «La maison du mal» avec au casting Woody Norman, Lizzy Caplan et Antony Starr. Le petit Peter, âgé de 8 ans, entend des bruits chez lui comme si quelqu’un tapait contre les murs de sa chambre. Ses parents - qu’il pensait être de son côté -, vont devenir son pire cauchemar.

«La main» (26 juillet)

Après «Hérédité», «Midsommar», «X» ou «Beau is afraid», le studio indépendant A24, passé maître dans l’art de l’horreur, revient cet été avec «La main», premier film réalisé par les frères australiens Danny et Michael Philippou, créateurs de la chaîne YouTube RackaRacka.

Présenté au dernier festival Sundance, ce long-métrage narre l’histoire d’une bande d’amis qui réussit à communiquer avec les morts grâce à une main hantée. Forcément, ça tournera mal.