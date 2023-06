Tom Cruise : Indiana Jones, Barbie, Oppenheimer... L'acteur reprend son costume de défenseur du cinéma

Prochainement à l’affiche de «Mission impossible 7», en salles le 12 juillet prochain, Tom Cruise a rendu hommage à Harrison Ford et fait la promotion d’«Indiana Jones», mais aussi de deux autres films très attendus : «Oppenheimer» et «Barbie».

Fan du célèbre aventurier. Alors qu’«Indiana Jones et le cadran de la destinée» est sorti hier en France et investira les salles américaines dès demain, Tom Cruise a rendu hommage à Harrison Ford et fait la promotion du film. Dans un tweet partagé hier, la star de 60 ans a chaleureusement félicité son compatriote, dont il a vu la performance en avant-première.

«Félicitations, Harrison Ford, pour 40 ans d'Indy et l'un des personnages les plus emblématiques de l'histoire», a partagé l’interprète d’Ethan Hunt. Mais Tom Cruise, dont le film «Mission : Impossible - Dead Reckoning part 1», sortira le 12 juillet prochain, ne s’est pas arrêté là. L’acteur a également mis un coup de projecteur sur deux autres longs métrages attendus, eux aussi, cet été. Et ce bien qu'il n'y joue pas.

Tom Cruise n'a pas peur de la concurrence

«Cet été regorge de films incroyables à voir en salles», a noté l’artiste qui visiblement a multiplié les séances de cinéma, et vu non seulement le cinquième volet d’Indiana Jones, mais aussi les très attendus «Oppenheimer», de Christopher Nolan, et «Barbie», de Greta Gerwig.

«J’adore les double séances», a ainsi noté l’acteur en amoureux du 7e art. Et de préciser par ailleurs qu'«il n’y a pas grand-chose qui soit plus explosif (ou plus rose) qu'un Oppenheimer et Barbie», partageant plusieurs photographies de lui-même ticket en main, au côté du réalisateur Christopher McQuarrie, à nouveau aux manettes du septième opus de «Mission impossible».

Reste dorénavant à savoir lequel de ces films arrivera en tête du box office.

Pour mémoire, «Mission impossible 7» sortira le 12 juillet prochain, suivi le 19 juillet, d'«Oppenheimer», avec Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Emily Blunt et Rami Malek, et «Barbie», campé par Margot Robbie et Ryan Gosling. «Indiana Jones 5» est, de son côté, en salles dans l'Hexagone depuis hier, mercredi 28 juin.