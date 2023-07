Rihanna heureuse d’exploser un énorme record sur Spotify et ce «sans même sortir un nouvel album»

Sept ans après la sortie de son dernier album, Rihanna vient de battre un nouveau record sur Spotify où elle est devenue la première artiste à voir dix de ses titres atteindre le milliard de streams.

La prouesse a de quoi impressionner. Rihanna peut désormais s’enorgueillir d’être la première artiste féminine à avoir dix chansons atteignant 1 milliard de streams sur Spotify, et ce sans même avoir sorti un seul disque depuis 2016.

«Sans (même) un nouvel album», s’est félicitée sur Instagram la jeune milliardaire autodidacte. «Laissez-moi me vanter», a-t-elle aussi écrit.

Une longue série de records

Outre ses distinctions - dont ses neuf Grammy Awards, treize American Music Awards et douze Billboard Music Awards, Rihanna détient également six records du monde Guinness.

En 2010, elle est notamment devenue la seule artiste féminine à avoir quatre singles numéro 1 au classement Hot 100 US de l'année, avec entre autres ses tubes «Rude Boy», «Love the Way You Lie», «What's My Name ?» et «Only Girl (In The World)».

L'année suivante, Rihanna est devenue la première artiste féminine à avoir des singles numéro un au Royaume-Uni pendant cinq années consécutives, de 2007 à 2011, un exploit que seuls Elvis Presley et les Beatles surpassent.

Dans le même temps, la star a connu un succès retentissant dans les affaires. RiRi est en effet devenue la plus jeune femme milliardaire autodidacte d'Amérique en 2022. Un an plus tard, sa valeur nette avait dépassé 1,4 milliard de dollars, selon Investopedia. Une grande partie de sa richesse serait liée aux bénéfices de sa société de maquillage au succès fou, Fenty Beauty, dont elle est copropriétaire avec LVMH.

Bientôt un nouvel album

La faiseuse de tubes ne s'arrêtera pas là. Elle qui attend son deuxième enfant avec son partenaire A$AP Rocky, prévoit aussi de sortir son neuvième album studio avant la fin de 2023. Un nouveau disque qui aura mis du temps à naître.

Dans le numéro de mars de British Vogue, Rihanna, qui avait sorti sa première chanson en près de sept ans - «Lift Me Up» (BO de Black Panther : Wakanda Forever») - en octobre 2022, a évoqué la pression qu'elle ressent depuis «Anti», qu’elle considère comme son opus «le plus brillant» et «le plus cohérent».

«Il y a cette pression que je me mets. Que si ce n'est pas mieux que ça, ça n'en vaut même pas la peine», a-t-elle déclaré. «C'est toxique. Ce n'est pas la bonne façon de voir la musique parce que la musique est un exutoire et un espace pour créer, et vous pouvez créer n'importe quoi. Ça n'a même pas besoin d'être à n'importe quelle échelle. Ça doit juste être quelque chose qui fait du bien. Ça pourrait juste être une chanson que j'aime. Ça pourrait littéralement être aussi simple que ça», a-t-elle ajouté.

«Alors j'ai réalisé que si je continue d'attendre jusqu'à ce que ça me paraisse juste, parfait et meilleur, cela prendra peut-être une éternité et peut-être que ça ne sortira jamais (...) Je veux que ce soit cette année», a-t-elle déclaré, ajoutant que «ce serait ridicule si ce n'était pas le cas».

Rihanna ne fera pas attendre ses fans très longtemps par la suite, car elle ne prêtera pas seulement sa voix à la Schtroumpfette dans le prochain long-métrage Schtroumpfs, mais dévoilera également un nouveau morceau spécialement pour le film dont la sortie est prévue pour le début de 2025. De quoi encore sûrement, et pour longtemps, occuper les premières places des classements de streamings.