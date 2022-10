Rihanna : avec «Lift Me Up», la chanteuse signe son grand retour sur la bande-originale de «Black Panther : Wakanda Forever»

Après six ans d’absence, Rihanna signe enfin son grand retour sur la scène musicale. La star dévoilera ce vendredi le titre «Lift Me Up», qui apparaîtra sur la bande-originale du deuxième volet de «Black Panther», attendu sur les écrans le 9 novembre.

La rumeur enflait depuis plusieurs jours. Et ses fans n’y croyaient plus. Pourtant, après une longue absence de six ans, Rihanna, qui s’était éloignée des studios d’enregistrement pour se consacrer à ses projets dans la mode et les cosmétiques, et surtout mettre au monde son premier enfant qu’elle a eu avec le rappeur A$AP Rocky, a annoncé mercredi qu’elle s’apprêtait à présenter un morceau inédit.

«Lift Me Up», qui sortira ce vendredi 28 octobre, sera le titre phare de la bande-originale du prochain film Marvel, «Black Panther : Wakanda Forever», attendu sur les écrans le 9 novembre.

Un hommage à Chadwick Boseman

Quelques notes ont été mises en ligne sur les réseaux sociaux. La chanson a été écrite par «Riri», la chanteuse Tems, le producteur Ludwig Göransson et le réalisateur de la superproduction, Ryan Coogler. Ensemble, ils auraient souhaité rendre hommage à l’acteur Chadwick Boseman, décédé en 2019 à seulement 43 ans d’un cancer du côlon.

La chanteuse de «Umbrella» et «Diamonds», dont le dernier titre en solo remontait à 2016 et «Love on the Brain», animera par ailleurs le 12 février 2023 le show de la mi-temps du Super Bowl dans l’Arizona, la finale du championnat de football américain étant l'événement annuel le plus regardé à la télévision aux Etats-Unis.

Les fans de «Riri» espèrent depuis des années un neuvième album de la star de la Barbade de 34 ans. Cette dernière a précisé qu'il était «infusé de reggae» et serait prêt (enfin presque) depuis 2019.