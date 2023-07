«Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» : le film culte d'Alain Chabat ressort au cinéma ce mercredi dans une version remastérisée

Plus de vingt ans après sa sortie, «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» signe son grand retour au cinéma ce mercredi 5 juillet dans une version restaurée en 4K. Le film culte d’Alain Chabat sera proposé au tarif unique de 5 euros la séance.

Par Toutatis, les Gaulois se lancent de nouveau à la conquête des salles obscures. Film culte sorti en 2002, «Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre» débarque de nouveau au cinéma ce mercredi 5 juillet dans une version remastérisée, restaurée en 4K HDR avec un son Dolby Atmos.

«Plus grand, plus beau, plus fort», c’est ainsi que le réalisateur Alain Chabat l’a présentée avec humour dans une bande-annonce parodique qui reprend tous les codes des vieilles publicités des années 1980-1990 et qui rappelle les grandes heures des Nuls. «Grâce à CinéBoost, le dernier né des laboratoires 4K, mon film a retrouvé toute sa fraîcheur (…) Même le son est plus puissant, enveloppant, décoiffant», déclare-t-il.

Une «lotion magique» possible grâce à «un travail qui a mêlé techniques artisanales de restauration de pellicule et intelligence artificielle pour améliorer la définition de certains trucages d’époque et redonner à l’image encore plus de brillance et de précision», précise Pathé Films dans un communiqué.

Seulement 5 euros la séance

Ce blockbuster est «l’un des premiers en France à avoir été tourné en 35mm et post-produit en numérique. Pour obtenir la meilleure qualité possible, Pathé a fait le choix de repartir des négatifs originaux non montés, répartis sur près de 300 bobines de film. Ce qui équivaut à refaire, non pas une 'simple' restauration, mais toute la post production du film, vingt ans plus tard», indique par ailleurs le distributeur.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Alain Chabat, qui promet «quelques surprises», a également annoncé un tarif préférentiel qui s’appliquera même après la Fête du cinéma, laquelle s’achève ce mercredi. Les spectateurs pourront ainsi profiter d’une séance à 5 euros dans les salles partenaires pour (re)découvrir ce film culte qui a attiré plus de 14 millions de spectateurs.