Xavier Dolan arrête la réalisation

Xavier Dolan a annoncé qu’il arrêtait la réalisation. A 34 ans, le cinéaste québécois multirécompensé explique ne plus avoir «ni l’envie, ni la force».

Xavier Dolan tire sa révérence. Après près de dix longs métrages et dernièrement sa première série «La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé», il en a fini avec le cinéma. «Je n'ai plus l'envie, ni la force de m'engager deux ans dans un projet que presque personne ne voit», a expliqué l’artiste à l’occasion d’une interview accordée au journal espagnol El Païs, hier.

Le réalisateur mutlirécompensé, lauréat entre autres du Prix du jury à Cannes en 2014 pour «Mommy », puis du Grand prix, deux ans plus tard, avec «Juste la fin du monde», explique ne plus pouvoir encaisser les déceptions. «J’y ai mis trop de passion pour avoir ces déceptions. Cela me fait me demander si mon cinéma est mauvais, et je sais que ce n'est pas le cas», a souligné l’artiste de 34 ans.

Une envie sous-jacente

Ce n’est pas la première fois, que Xavier Dolan, passé derrière la caméra à l’âge de 19 ans avec «J'ai tué ma mère», évoque son envie de s'éloigner des caméras. Déjà en début d’année, lors de la sortie en France de sa série «La Nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé», il avait fait part de son souhait de lever le pied.

«J’ai besoin d’une longue pause. (…) J’ai besoin de silence, de repos et d’intimité», avait fait savoir Xavier Dolan à l’époque sur les ondes de France Inter, précisant avoir jusqu’alors beaucoup tourné parce qu’il avait «envie de créer». «J’avais beaucoup de choses à dire. J’ai moins de choses à dire maintenant», soulignait-il.

Il semble que six mois plus tard, le réalisateur et scénariste césarisé à trois reprises veuille définitivement prolonger cette pause.