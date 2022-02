Mort de Gaspard Ulliel : les mots déchirants de Xavier Dolan dans «En aparté»

Invité de l’émission «En aparté» ce jeudi 24 février, Xavier Dolan a évoqué avec émotion sa relation avec Gaspard Ulliel qu’il a dirigé dans le film «Juste la fin du monde», et la raison de son absence aux obsèques du comédien.

Alors que les proches et le monde du cinéma étaient venus rendre un dernier hommage à Gaspart Ulliel le 27 janvier dernier à Paris, l’absence du réalisateur et ami Xavier Dolan, avait été remarquée sans qu’aucune explication ne soit connue. Une absence expliquée par le principal intéressé dans En aparté.

«Je voulais venir aux funérailles. Mais... je ne sais pas. C'était loin, et puis c'était public. Il y avait énormément de gens. J'ai eu peur un peu avec le Covid et…», explique Xavier Dolan, visiblement ému. Encore secoué par le décès prématuré du comédien dans un accident de ski, le réalisateur compte lui rendre un hommage lors de la cérémonie des César ce vendredi soir sur Canal+, où il est nommé dans la catégorie meilleur second rôle pour «Illusions perdues» de Xavier Giannoli.

«Je serais venu je pense, même si je n'avais pas été nommé. Très rapidement, après sa mort, j'ai commencé à y réfléchir», commence-t-il. Avant d’être à nouveau submergé par l’émotion en évoquant leur amitié. «Cette lumière qu'il donnait, qu'il dégageait. C'était quelqu'un qui... C'était quelqu'un qui (…) Je ne sais pas si je peux en parler... J'ai encore beaucoup de difficultés à réaliser, à accepter», poursuit-il.

«Je rêve énormément de lui. (…) J'en rêve constamment, des rêves parfois assez cruels. Ce sont ces rêves hyper réalistes où on pense qu'on est vraiment dans la réalité, donc le réveil est encore plus brutal parce qu'on y croyait vraiment. (…) C'est quelqu'un qui aimait les mots, qui aimait réfléchir. Il regardait souvent en l'air avant de parler, comme s'il regardait le ciel un peu. Chaque chose qui sortait de sa bouche était pertinente, pesée, mesurée, cultivée. C'était quelqu'un de lettré, de curieux. Il parlait bien et puis il parlait quand il fallait parler», ajoute Xavier Dolan.