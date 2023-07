Robert Downey Jr. «heureux» de jouer dans «Oppenheimer», après plus de dix ans dans la peau d'Iron Man

A l’affiche d’«Oppenheimer», en salles le 19 juillet prochain, l’acteur Robert Downey Jr. a partagé son bonheur de jouer dans le film de Christopher Nolan, confiant avoir douté de ses qualités d’acteur après avoir passé plus de dix ans dans le costume d’Iron Man.

Un homme heureux. Après avoir campé de 2008 à 2019 le personnage d’Iron Man dans dix films de la galaxie Marvel, dont «Avengers : Endgame», le dernier en date, Robert Downey Jr. a fait part de son bonheur d’être au casting d’«Oppenheimer», signé Christopher Nolan.

«Je suis heureux d'être dans ce film de qualité», a expliqué l’acteur de 58 ans dans un entretien accordé au New York Times. «Je suis heureux d'avoir retrouvé ma connexion avec une approche plus puriste de la réalisation de films», a-t-précisé, ajoutant au passage s’être interrogé sur sa palette de jeu après avoir passé plus d’une décennie dans la peau de Tony Stark, alias Iron Man.

La star a craint pour son jeu d’acteur

Car si Robert Downey Jr. s’est également illustré dans le rôle de Sherlock Holmes à deux reprises ou dans celui du Docteur Dolittle dans «Le Voyage du Dr Dollitle» sorti en 2020, les nombreux tournages pour l’univers Marvel l’ont fait douter.

«Vous commencez à vous demander si vous ne vous êtes pas atrophié», a avoué le comédien, cité par CNN, précisant par ailleurs que Christopher Nolan souhait voir un autre aspect de lui.

L’acteur semble donc avoir vécu le tournage d’«Oppenheimer» comme une bouffée d’oxygène, lui qui incarne à l’écran Lewis Strauss, au côté de Cillian Murphy, bluffant en Robert Oppenheimer. Emily Blunt, qui joue l'épouse Kitty, Matt Damon ou encore Florence Pugh figurent aussi au casting de ce long-métrage attendu sur les écrans français le 19 juillet prochain.