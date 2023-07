Keanu Reeves va sortir un nouvel album avec son groupe Dogstar

Keanu Reeves et son groupe Dogstar ont annoncé la sortie d'un nouvel album, le premier depuis plus de 20 ans.

Jamais deux sans trois. Alors que depuis mai dernier l’acteur Keanu Reeves a repris du service au sein du groupe Dogstar, remontant sur scène avec eux pour la première fois depuis plus 20 ans, la bande ne se quitte plus. Le trio formé du chanteur Bret Domrose, du batteur Rob Mailhouse et du bassiste Keanu Reeves a annoncé sur les réseaux la sortie d’un nouvel album. Le premier depuis «Happy Ending», sorti en 2000.

«Nous sommes de retour !!! merci à tous ceux qui sont venus au Roxy hier soir...», a partagé le groupe sur Instagram à l’issue de leur concert à Los Angeles, avant de dévoiler le nom et la date de sortie de leur nouveau projet, prévu à l’automne.

Un troisième album disponible en octobre

«Nous sommes tellement heureux d'annoncer notre nouvel album "Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees". Il sort le 6 octobre sur notre label Dillon Street Records», a fait savoir le trio fondé en 1991, avant de se séparer au début des années 2000.

Mais depuis quelques mois et leur retour sur scène dans le cadre du festival Bottlerock après plus de 20 ans d'inactivité, la bande écrit un nouveau chapitre de son histoire. Elle a d’ailleurs partagé dans la foulée, un aperçu de «Everything Turns Around», l’un des titres de ce nouvel opus.

En attendant la sortie de ce troisième album, cette nouvelle aventure conduira également Keanu Reeves et Dogstar sur les routes, dès le mois prochain, avec une tournée de plus de 25 dates en Amérique du Nord et au Japon.

Le premier disque du trio, «Our Little Visionary» remonte quant à lui à 1996.