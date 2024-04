Matrix : un cinquième opus en développement avec Drew Goddard (Seul sur mars) à la réalisation

Un cinquième volet de la franchise «Matrix» est en cours de développement. Le scénariste de «Seul sur Mars», Drew Goddard, sera aux manettes.

C’est reparti. Warner Bros. a confirmé qu’un nouvel opus de la saga était en cours de préparation, trois ans après la sortie de «Matrix : Resurrections», en décembre 2021. Ce cinquième volet sera écrit et réalisé par le scénariste de «Seul sur Mars», Drew Goddard, a par ailleurs révélé le studio, rapporte la presse américaine.

Pour la première fois dans l’histoire de la franchise, ce nouvel opus ne sera pas dirigé par Lana ou Lily Wachowski, aux manettes depuis 1999.

Un projet encore secret

Pour l’heure, l’intrigue reste sous cloche. Le président de la production de Warner Bros. Motion Pictures, Jesse Ehrman, a toutefois confié que ce nouvel opus perpétuerait le monde de Matrix entre respect de la tradition et modernité, précisant avoir été séduit par l’orientation que Drew Goddard souhaitait donner à la francise.

«Drew est arrivé chez Warner Bros. avec une nouvelle idée qui, selon nous, serait une façon incroyable de perpétuer le monde de Matrix, en honorant à la fois ce que Lana et Lilly ont commencé il y a plus de 25 ans et en offrant une perspective unique basée sur son propre amour du monde, séries et personnages », a-t-il expliqué dans un communiqué cité par Variety. «Toute l'équipe de Warner Bros. Discovery est ravie que Drew réalise ce nouveau film "Matrix", ajoutant sa vision au canon cinématographique que les Wachowski ont passé un quart de siècle à construire ici au studio», poursuit-il.

Côté casting, rien n'a pour l'instant été annoncé. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, qui portent la franchise depuis ses débuts dans les rôles de Neo et Trinity, n'ont pas encore été confirmés.

Pour mémoire, le premier «Matrix» est sorti en 1999, suivi de «Matrix Reloaded» et «Matrix Revolutions», tous les deux dévoilés en 2003. Il aura ensuite fallu attendre dix-huit ans pour le quatrième volet «Matrix : Resurrections» ne prenne d'assaut les cinémas en 2021.