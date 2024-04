Keanu Reeves : l'acteur s'est fracturé la rotule sur le tournage de «Good Fortune»

Keanu Reeves, célèbre pour ses films d'action, joue aux côtés de Seth Rogen, Sandra Oh et Keke Palmer dans «Good Fortune». Un film dont le tournage a été perturbé par la blessure au genou de l'acteur.

Les risques du métier. Aperçu en béquilles fin janvier, Keanu Reeves s’est fracturé la rotule sur le tournage du film «Good Fortune», a révélé le réalisateur Aziz Ansari, ce mercredi 10 avril.

«Environ 15 jours après le début du tournage avec moi, je lui ai dit : "Va juste te détendre dans ta loge pendant 15 minutes", s'est souvenu le cinéaste de 41 ans à la CinemaCon 2024, à Las Vegas. «Il a trébuché sur un tapis...Il a dit : "Aah, mon genou"», a-t-il ajouté.

Aziz Ansari a déclaré que l'accident était d'autant plus marquant que Keanu Reeves «n'a jamais eu à aller à l'hôpital», malgré tout le travail physique intense de ses précédents films d'action.

«Il a fait ces films "Wick", tous les trucs "Matrix". Dans "Speed", il a effectivement tenté de sauter de la voiture dans le bus. Ce n'est pas la version qu'ils ont utilisée, mais il l'a fait», a-t-il indiqué.

Malgré la blessure, le producteur a révélé que le comédien de 59 ans a été «un vrai soldat», ayant «tout tourné, sauf quelques scènes où il devait danser la salsa».

«Il m'a dit : "Je vais le faire !" On lui a dit : "Keanu, calme-toi. On fera de la salsa quand ton genou sera guéri"», a-t-il déclaré.

Probably because he is injured and on crutches. Keanu Reeves is one of the nicest people in Hollywood. So stop the lies and drama. pic.twitter.com/h0SSfLITJ7

— Jersey Girl (@LivinLifeNJ) February 2, 2024