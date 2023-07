Brad Pitt interrompt le tournage de son blockbuster sur la F1 pour soutenir les grèves d'Hollywood

Brad Pitt a suspendu la production de son prochain long-métrage sur la Formule 1 pour soutenir la grève des acteurs et scénaristes américains.

La production du film sur la Formule 1 de Joseph Kosinski («Top Gun : Maverick», «Tron L’héritage»), a été mise en pause car son acteur principal Brad Pitt souhaite «se tenir vraiment debout» aux côtés de ses collègues membres du syndicat des acteurs actuellement en grève, a rapporté ce week-end l’agence de presse PA.

Brad Pitt avait récemment tourné des scènes pour le projet, notamment sur le circuit de Silverstone avant le Grand Prix de Grande-Bretagne plus tôt ce mois-ci.

Un film pour Apple TV+

Coproduit par le septuple champion du monde Lewis Hamilton et réalisé pour Apple en collaboration avec la fédération de F1, ce film Apple TV+, actuellement sans titre, suit un pilote sortant de sa retraite pour concourir aux côtés d'une recrue, jouée par Damson Idris, pour l'équipe fictive APXGP qui se trouve au bas du classement.

Les prochaines dates prévues pour le tournage sont en novembre à Las Vegas, date à laquelle les personnes impliquées dans les grèves à Hollywood espèrent être sorties de l'impasse.

Le film rejoint une série de productions qui se sont arrêtées après que la Screen Actors Guild - Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio (Sag-Aftra) - a annoncé une grève le 13 juillet dernier.

La grève des acteurs est intervenue après que le syndicat n'a pas réussi à parvenir à un accord sur un certain nombre de questions, notamment la rémunération et l'utilisation de l'intelligence artificielle, avec l'Alliance des producteurs de films et de télévision, qui représente les principaux studios de cinéma, les réseaux de télévision et les géants du streaming.