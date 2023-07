Grèves à Hollywood : Dwayne Johnson fait un don historique pour soutenir les acteurs

Pour soutenir la grève des acteurs qui est actuellement en cours à Hollywood, Dwayne 'The Rock' Johnson a signé un énorme chèque.

Un soutien de poids. L'acteur Dwayne «The Rock» Johnson a fait don d'un montant sans précédent à la SAG-AFTRA, a déclaré ce lundi un représentant du syndicat. Ce don est la plus grosse somme que le syndicat ait reçue d'un seul donateur depuis sa création en 1985, a-t-il été précisé.

Le montant exact du don de la star de «Black Adam» n'a pas été divulgué. Cependant, la somme aidera probablement 7.000 à 10.000 membres par le biais du programme d'aide financière d'urgence du syndicat, est-il indiqué dans une interview pour Variety de l’acteur Courtney B. Vance. Le président de la fondation SAG-AFTRA, en a profité pour rappeler que «97% des personnes de l’industrie ne travaillent pas régulièrement».

«Je veux le remercier pour sa grande générosité, sa compassion et sa volonté d’agir d’une manière aussi significative pour notre communauté, a-t-il déclaré au sujet de Dwayne Johnson. De la part des milliers de personnes qu’il va aider, merci, merci, merci.», a-t-il ajouté.

La Screen Actors Guild - fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio - est en grève depuis le 13 juillet. Les acteurs ont ainsi rejoint le mouvement en cours des scénaristes de la Writers Guild of America qui exigent, comme eux, de meilleurs salaires et conditions de travail à Hollywood. Les revendications des acteurs concernent plus spécifiquement une revalorisation des salaires les plus bas, des garanties sur l’usage de l'Intelligence Artificielle qui menace leur emploi, ainsi qu'une négociation sur les droits résiduels concernant les diffusions des films et séries sur les plates-formes de streaming.