Brad Pitt : c'est toujours l'amour fou avec Ines de Ramon

Brad Pitt et Ines de Ramon profitent d'un «été romantique». Ensemble depuis huit mois, leur relation est «très solide» a fait savoir un indiscret.

Ils vivraient toujours d’amour et d’eau fraîche... Brad Pitt et Ines de Ramon passent de romantiques vacances ensemble, a fait savoir ce vendredi People.

Une source a déclaré au magazine américain que leur relation est «très solide». Brad, 59 ans, et Ines, 32 ans «passent beaucoup de temps ensemble, ils apprécient vraiment la compagnie l'un de l'autre, et ils sont très amoureux, c'est évident pour quiconque les voit. Leur relation est très forte.», a-t-elle déclaré.

«Il garde toujours une résidence au Château Miraval et a passé beaucoup de temps là-bas et ailleurs en Europe», a ajouté la source. «Et Ines est venue le voir plusieurs fois par avion.»

Brad Pitt and Ines de Ramon Are Still ‘Doing Great’: They ‘Are Very Into Each Other’ (Exclusive Source) https://t.co/80pWxanAF5

— People (@people) July 28, 2023