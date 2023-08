Tim Burton rend hommage à Paul Reubens : «ma carrière n'aurait pas eu lieu sans son soutien»

Le réalisateur Tim Burton a rendu hommage à Paul Reubens. L'interprète de Pee-wee Herman, mort ce dimanche à 70 ans, avait joué le rôle-titre dans le premier film de Burton, «Pee-wee's Big Adventure» en 1985.

Tim Burton «n'oubliera jamais» Paul Reubens. Le cinéaste a partagé un hommage à l’interprète de Pee Wee décédé ce dimanche après une bataille de plusieurs années contre le cancer à l’âge de 70 ans.

«Choqué et attristé», a écrit Tim Burton dans un post sur Instagram à côté d'une photo d’eux sur le tournage de «Pee-wee's Big Adventure». «Je n'oublierai jamais comment Paul m'a aidé au début de ma carrière. Cela ne serait pas arrivé sans son soutien. C'était un grand artiste. Il va me manquer», a ajouté le réalisateur qui n’avait que 27 ans quand il a mis en scène ce premier long-métrage, en 1985.

Le personnage excentrique vêtu de son costume gris, d'un nœud papillon rouge et de mocassins blancs de Pee-wee Herman s’était fait connaître à la suite de la comédie spéciale «The Pee-wee Herman Show» diffusée en 1981 sur HBO.

Paul Reubens a par la suite collaboré deux autres fois avec Tim Burton. En plus de «Pee-wee’s Big Adventure», il a joué dans «The Nightmare Before Christmas», pour lequel Burton a écrit l’histoire et coproduit. Il est également apparu en tant que père du personnage de Danny DeVito dans «Batman Returns» en 1992.

«Il a apporté du style»

Dans une interview parue en 2016 dans Collider, Paul Reubens avait fait l'éloge de Tim Burton lorsqu'on lui avait demandé pourquoi il l’avait choisi pour diriger «Pee-wee's Big Adventure». Il avait expliqué avoir été impressionné par son court-métrage «Frankenweenie» dans lequel un détail l’avait particulièrement interpellé. «Je pense que c'était le papier peint de Frankenweenie, dans le deuxième plan du film», avait-il confié.

«Dès la première minute de son film, j'ai pu dire que c'était quelqu'un qui s'intéressait beaucoup au style. Il a apporté du style, et beaucoup de jeunes réalisateurs n'en sont pas encore là. Beaucoup de gens qui ont réalisé de longues carrières n'ont toujours pas beaucoup de style. Donc, je pouvais dire qu'il avait un style et qu'il comprenait la conception, la production et la direction artistique», avait-il ajouté.

Mort des suites d'une longue maladie

«Hier soir, nous avons dit adieu à Paul Reubens, un acteur, comédien, écrivain et producteur américain emblématique dont le personnage bien-aimé Pee-wee Herman a ravi des générations d'enfants et d'adultes avec sa positivité, sa fantaisie et sa croyance en l'importance de la bienveillance, ont annoncé ce 31 juillet les proches de Reubens. Paul a courageusement et en privé combattu le cancer pendant des années avec sa ténacité et son esprit. Un talent doué et prolifique, il vivra à jamais dans le panthéon de la comédie et dans nos cœurs comme un ami précieux et un homme au caractère remarquable et à la générosité d'esprit».

L'humoriste américain avait délaissé son personnage d'homme-enfant excentrique «Pee-wee Herman», après avoir été interpellé dans un cinéma pornographique en 1991. L'acteur, avait été accusé de se masturber devant l'écran et avait été inculpé pour exhibitionnisme.

Une carrière mise en pause

La chaine de télévision CBS, qui diffusait ses shows avait annoncé qu’elle avait renoncé à les reprogrammer durant l’été. Le journal USA Today avait publié des conseils aux parents pour les aider à répondre à leurs enfants qui leur demandaient pourquoi leur héros avait disparu.

Après cela, le comédien avait largement disparu des écrans. Il avait finalement repris son personnage de «Pee-wee Herman» dans les années 2010, d'abord à Broadway, puis lors d'une émission produite par Netflix.