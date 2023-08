Cinéma : «Barbie» dépasse le milliard de dollars au box-office mondial

Sorti dans les salles de cinéma de l’Hexagone le 19 juillet dernier, le film «Barbie» a dépassé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial ce dimanche 6 août, selon les estimations du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Des chiffres à faire tourner la tête. Sorti en France le 19 juillet dernier au cinéma, le film «Barbie» a totalisé plus de 1,03 milliard de dollars de recettes à travers le monde, dont 459 millions de dollars en Amérique du Nord, selon le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Livin' the dreamhouse life.





BARBIE drove off with another $127M worldwide ($53M domestic, $74M int'l) in week #3, $1.031B total.





The first, and only member of the Billy Club this summer. Congrats, doll. pic.twitter.com/IxRdDMEHDY

— Exhibitor Relations Co. (@ERCboxoffice) August 6, 2023